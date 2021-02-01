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後悔乘撤離武漢專機 英男：留在中國更安全及自由
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|10,487
確診/疑似
+34(較上日)
|182
死亡個案
+1(較上日)
|9,474
治癒人數
+51(較上日)
|環球疫情全球數據
|103,798,322
確診累積
+326,976(較上日)
|2,242,216
死亡個案
+7,117(較上日)
|75,823,658
治癒人數
+291,824(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|104,031
|26,767,229
|16,752,565
|452,279
|印度
|8,395
|10,758,619
|10,434,983
|154,428
|巴西
|27,756
|9,204,731
|8,176,373
|224,534
|俄羅斯
|17,648
|3,868,087
|3,318,173
|73,619
|英國
|21,190
|3,828,183
|1,673,936
|106,367
|法國
|19,080
|3,255,920
|230,612
|76,201
|西班牙
|0
|2,830,478
|196,958
|58,319
|意大利
|0
|2,553,032
|2,010,548
|88,516
|土耳其
|6,562
|2,477,463
|2,362,415
|25,993
|德國
|2,229
|2,227,140
|1,951,551
|57,777
|哥倫比亞
|8,078
|2,094,884
|1,938,322
|53,983
|阿根廷
|4,975
|1,927,239
|1,721,650
|47,974
|墨西哥
|7,030
|1,864,260
|1,412,393
|158,536
|波蘭
|2,504
|1,515,889
|1,276,636
|37,222
|南非
|4,525
|1,453,761
|1,299,620
|44,164
|伊朗
|6,597
|1,424,596
|1,216,305
|58,038
|烏克蘭
|2,287
|1,263,833
|1,059,457
|23,931
|秘魯
|5,217
|1,138,239
|1,052,050
|41,026
|印尼
|10,994
|1,089,308
|883,682
|30,277
|荷蘭
|3,734
|992,084
|12,910
|14,108
|美國疫情全球數據
|26,767,229
確診累積
+104,031(較上日)
|452,279
死亡個案
+1,801(較上日)
|16,752,565
治癒人數
+73,234(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,476
|3,309,388
|1,563,136
|40,908
|德克薩斯州
|12,470
|2,383,125
|1,969,196
|37,381
|佛羅里達州
|7,788
|1,721,377
|877,933
|26,479
|紐約州
|10,532
|1,455,386
|548,697
|43,701
|伊利諾伊州
|2,428
|1,126,301
|922,999
|21,253
|佐治亞州
|3,587
|909,445
|395,198
|14,198
|俄亥俄州
|3,011
|895,792
|779,888
|11,177
|賓夕法尼亞州
|0
|848,244
|688,175
|21,771
|亞利桑那州
|5,025
|758,404
|103,439
|13,120
|北卡羅萊納州
|4,899
|757,526
|635,543
|9,335
|中國大陸疫情全球數據
|89,564
確診累積
+40(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,320
治癒人數
+99(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,125
|2,074
|8
|上海
|4
|1,698
|1,568
|7
|黑龍江
|22
|1,583
|1,055
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,313
|935
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|2
|1,038
|977
|9
|湖南
|1
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,487
確診累積
+34(較上日)
|182
死亡個案
+1(較上日)
|9,474
治癒人數
+51(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,022
|761
|14
|黃大仙區
|0
|825
|761
|39
|觀塘區
|0
|811
|749
|15
|九龍城區
|0
|659
|582
|10
|深水埗區
|0
|618
|534
|21
|沙田區
|0
|599
|572
|8
|東區
|0
|575
|490
|12
|葵青區
|0
|571
|532
|5
|元朗區
|0
|558
|491
|8
|屯門區
|0
|457
|426
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫