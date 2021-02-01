  • 20°C
香港時間 : 2021201日 (一) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2021/02/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日　時間10:00）
香港疫情全球數據
10,453
確診/疑似
0(較上日)		 181
死亡個案
0(較上日)		 9,423
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
103,713,137
確診累積
+241,791(較上日)		 2,240,102
死亡個案
+5,003(較上日)		 75,719,825
治癒人數
+187,991(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 104,031 26,767,229 16,752,565 452,279
印度 8,395 10,758,619 10,433,988 154,428
巴西 27,756 9,204,731 8,175,360 224,534
俄羅斯 0 3,850,439 3,300,004 73,182
英國 21,190 3,828,183 1,673,936 106,367
法國 19,080 3,255,920 230,612 76,201
西班牙 0 2,830,478 196,958 58,319
意大利 0 2,553,032 2,010,548 88,516
土耳其 6,562 2,477,463 2,362,415 25,993
德國 748 2,225,659 1,940,046 57,777
哥倫比亞 8,078 2,094,884 1,938,322 53,983
阿根廷 4,975 1,927,239 1,721,650 47,974
墨西哥 0 1,857,230 1,403,064 158,074
波蘭 0 1,513,385 1,270,467 37,180
南非 4,525 1,453,761 1,299,620 44,164
伊朗 0 1,417,999 1,210,051 57,959
烏克蘭 0 1,261,546 1,054,177 23,860
秘魯 5,217 1,138,239 1,052,050 41,026
印尼 0 1,078,314 873,221 29,998
荷蘭 3,725 992,075 12,910 14,108
美國疫情全球數據
26,767,229
確診累積
+104,031(較上日)		 452,279
死亡個案
+1,801(較上日)		 16,752,565
治癒人數
+73,234(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 12,476 3,309,388 1,563,136 40,908
德克薩斯州 12,470 2,383,125 1,969,196 37,381
佛羅里達州 7,788 1,721,377 877,933 26,479
紐約州 10,532 1,455,386 548,697 43,701
伊利諾伊州 2,428 1,126,301 922,999 21,253
佐治亞州 3,587 909,445 395,198 14,198
俄亥俄州 3,011 895,792 779,888 11,177
賓夕法尼亞州 0 848,244 688,175 21,771
亞利桑那州 5,025 758,404 103,439 13,120
北卡羅萊納州 4,899 757,526 635,543 9,335
中國大陸疫情全球數據
89,564
確診累積
+40(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,314
治癒人數
+93(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 1 2,125 2,074 8
上海 4 1,698 1,566 7
黑龍江 22 1,583 1,055 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,313 932 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 2 1,038 977 9
湖南 1 1,032 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,453
確診累積
0(較上日)		 181
死亡個案
0(較上日)		 9,423
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,022 761 14
黃大仙區 0 825 761 39
觀塘區 0 811 749 15
九龍城區 0 659 582 10
深水埗區 0 618 534 21
沙田區 0 599 572 8
東區 0 575 490 12
葵青區 0 571 532 5
元朗區 0 558 491 8
屯門區 0 457 426 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【新冠疫苗】911襲擊疑犯竟可打先 國防部捱轟後撤回

下一篇文章

【新冠疫苗】美國極右人士阻接種 洛杉磯疫苗中心據報曾關門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下
前副總統彭斯據報無家可歸 需寄人籬下
【新冠疫苗】美國2千萬疫苗「失蹤」 拜登斥特朗普政府失職
【新冠疫苗】美國2千萬疫苗「失蹤」 拜登斥特朗普政府失職
【BNO移民】居英簽證周日起可申請 約翰遜稱感自豪
【BNO移民】居英簽證周日起可申請 約翰遜稱感自豪
【BNO移民】英媒列十大好做行業 附薪金、職位空缺數據
【BNO移民】英媒列十大好做行業 附薪金、職位空缺數據
【BNO移民】已有7千港人獲居英簽證 LOTR將延長
【BNO移民】已有7千港人獲居英簽證 LOTR將延長
新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間10:00）