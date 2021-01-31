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新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/01/31

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日　時間17:00）
香港疫情全球數據
10,400
確診/疑似
0(較上日)		 179
死亡個案
0(較上日)		 9,362
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
103,390,399
確診累積
+417,630(較上日)		 2,233,460
死亡個案
+11,235(較上日)		 75,435,692
治癒人數
+401,045(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 137,592 26,655,740 16,677,033 450,381
印度 6,782 10,747,091 10,423,125 154,312
巴西 57,498 9,176,975 8,148,671 223,971
俄羅斯 18,359 3,850,439 3,300,004 73,182
英國 23,400 3,806,993 1,673,936 105,777
法國 23,949 3,236,685 230,326 76,006
西班牙 0 2,830,478 196,958 58,319
意大利 12,713 2,541,783 1,990,152 88,279
土耳其 6,871 2,470,901 2,355,409 25,865
德國 12,945 2,224,911 1,938,929 57,512
哥倫比亞 9,173 2,086,806 1,924,401 53,650
阿根廷 6,902 1,922,264 1,712,868 47,931
墨西哥 15,337 1,857,230 1,403,064 158,074
波蘭 0 1,508,674 1,264,574 37,082
南非 5,297 1,449,236 1,292,921 43,951
伊朗 0 1,411,731 1,202,893 57,889
烏克蘭 3,177 1,261,270 1,053,892 23,848
秘魯 7,147 1,133,022 1,045,854 40,857
印尼 12,001 1,078,314 873,221 29,998
荷蘭 57 988,350 12,839 14,069
美國疫情全球數據
26,655,740
確診累積
+137,592(較上日)		 450,381
死亡個案
+2,823(較上日)		 16,677,033
治癒人數
+125,231(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 16,991 3,296,912 1,558,500 40,682
德克薩斯州 15,346 2,370,655 1,957,524 37,202
佛羅里達州 15,019 1,713,589 870,593 26,360
紐約州 12,511 1,444,854 543,688 43,539
伊利諾伊州 3,345 1,123,873 918,616 21,213
佐治亞州 6,343 905,858 393,047 14,196
俄亥俄州 4,191 892,781 775,893 11,123
賓夕法尼亞州 4,631 844,519 688,175 21,658
亞利桑那州 5,119 753,379 102,678 13,098
北卡羅萊納州 6,168 752,627 635,543 9,287
中國大陸疫情全球數據
89,522
確診累積
+92(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,214
治癒人數
+121(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 3 2,124 2,065 8
上海 7 1,694 1,562 7
黑龍江 9 1,561 1,043 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 1 1,312 868 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 0 1,036 977 9
湖南 0 1,031 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,400
確診累積
0(較上日)		 179
死亡個案
0(較上日)		 9,362
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 6 1,022 761 14
黃大仙區 0 825 761 39
觀塘區 0 811 749 15
九龍城區 6 659 582 10
深水埗區 0 618 534 21
沙田區 0 599 572 8
東區 0 575 490 12
葵青區 0 571 532 5
元朗區 5 558 491 8
屯門區 0 457 426 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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