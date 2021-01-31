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英國申請加入CPTPP 拓展歐洲以外貿易合作
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|10,400
確診/疑似
0(較上日)
|179
死亡個案
0(較上日)
|9,362
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|103,374,829
確診累積
+402,060(較上日)
|2,233,093
死亡個案
+10,868(較上日)
|75,411,580
治癒人數
+376,933(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|137,592
|26,655,740
|16,677,033
|450,381
|印度
|6,782
|10,747,091
|10,423,125
|154,312
|巴西
|57,498
|9,176,975
|8,148,671
|223,971
|俄羅斯
|18,359
|3,850,439
|3,300,004
|73,182
|英國
|23,400
|3,806,993
|1,673,936
|105,777
|法國
|23,949
|3,236,685
|230,326
|76,006
|西班牙
|0
|2,830,478
|196,958
|58,319
|意大利
|12,713
|2,541,783
|1,990,152
|88,279
|土耳其
|6,871
|2,470,901
|2,355,409
|25,865
|德國
|12,945
|2,224,911
|1,938,929
|57,512
|哥倫比亞
|9,173
|2,086,806
|1,924,401
|53,650
|阿根廷
|6,902
|1,922,264
|1,712,868
|47,931
|墨西哥
|15,337
|1,857,230
|1,403,064
|158,074
|波蘭
|0
|1,508,674
|1,264,574
|37,082
|南非
|5,297
|1,449,236
|1,292,921
|43,951
|伊朗
|0
|1,411,731
|1,202,893
|57,889
|烏克蘭
|3,177
|1,261,270
|1,053,892
|23,848
|秘魯
|7,147
|1,133,022
|1,045,854
|40,857
|印尼
|0
|1,066,313
|862,502
|29,728
|荷蘭
|57
|988,350
|12,839
|14,069
|美國疫情全球數據
|26,655,740
確診累積
+137,592(較上日)
|450,381
死亡個案
+2,823(較上日)
|16,677,033
治癒人數
+125,231(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|16,991
|3,296,912
|1,558,500
|40,682
|德克薩斯州
|15,346
|2,370,655
|1,957,524
|37,202
|佛羅里達州
|15,019
|1,713,589
|870,593
|26,360
|紐約州
|12,511
|1,444,854
|543,688
|43,539
|伊利諾伊州
|3,345
|1,123,873
|918,616
|21,213
|佐治亞州
|6,343
|905,858
|393,047
|14,196
|俄亥俄州
|4,191
|892,781
|775,893
|11,123
|賓夕法尼亞州
|4,631
|844,519
|688,175
|21,658
|亞利桑那州
|5,119
|753,379
|102,678
|13,098
|北卡羅萊納州
|6,168
|752,627
|635,543
|9,287
|中國大陸疫情全球數據
|89,522
確診累積
+92(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,218
治癒人數
+125(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,124
|2,065
|8
|上海
|7
|1,694
|1,562
|7
|黑龍江
|9
|1,561
|1,043
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|1
|1,312
|868
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|0
|1,036
|977
|9
|湖南
|0
|1,031
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,400
確診累積
0(較上日)
|179
死亡個案
0(較上日)
|9,362
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|6
|1,022
|761
|14
|黃大仙區
|0
|825
|761
|39
|觀塘區
|0
|811
|749
|15
|九龍城區
|6
|659
|582
|10
|深水埗區
|0
|618
|534
|21
|沙田區
|0
|599
|572
|8
|東區
|0
|575
|490
|12
|葵青區
|0
|571
|532
|5
|元朗區
|5
|558
|491
|8
|屯門區
|0
|457
|426
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫