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【牛津疫苗】歐盟批准緊急使用牛津疫苗
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月30日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|10,372
確診/疑似
0(較上日)
|178
死亡個案
0(較上日)
|9,302
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|102,827,223
確診累積
+450,615(較上日)
|2,219,133
死亡個案
+12,358(較上日)
|74,880,341
治癒人數
+335,831(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|162,071
|26,512,193
|16,546,240
|447,459
|印度
|12,516
|10,733,487
|10,407,343
|154,176
|巴西
|58,691
|9,119,477
|8,062,503
|222,775
|俄羅斯
|0
|3,813,048
|3,255,462
|72,185
|英國
|29,095
|3,783,593
|1,673,936
|104,572
|法國
|46,417
|3,212,640
|229,634
|75,765
|西班牙
|38,118
|2,830,478
|196,958
|58,319
|意大利
|13,563
|2,529,070
|1,973,388
|87,858
|土耳其
|6,912
|2,464,030
|2,348,309
|25,736
|德國
|4,093
|2,207,393
|1,917,964
|57,052
|哥倫比亞
|10,058
|2,077,633
|1,909,791
|53,284
|阿根廷
|9,838
|1,915,362
|1,703,459
|47,775
|墨西哥
|16,374
|1,841,893
|1,390,906
|156,579
|波蘭
|0
|1,502,810
|1,257,352
|36,780
|南非
|6,141
|1,443,939
|1,284,781
|43,633
|伊朗
|0
|1,405,414
|1,196,374
|57,807
|烏克蘭
|0
|1,253,127
|1,038,152
|23,610
|秘魯
|6,190
|1,125,875
|1,039,619
|40,686
|印尼
|0
|1,051,795
|852,260
|29,518
|荷蘭
|68
|984,120
|12,789
|13,981
|美國疫情全球數據
|26,512,193
確診累積
+162,071(較上日)
|447,459
死亡個案
+3,489(較上日)
|16,546,240
治癒人數
+129,877(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|19,746
|3,279,921
|1,548,243
|40,206
|德克薩斯州
|18,468
|2,355,309
|1,941,169
|36,887
|佛羅里達州
|10,976
|1,698,570
|866,024
|26,254
|紐約州
|12,858
|1,432,343
|539,120
|43,388
|伊利諾伊州
|4,156
|1,120,528
|914,932
|21,146
|佐治亞州
|6,558
|899,515
|390,289
|13,986
|俄亥俄州
|4,874
|888,590
|770,597
|11,072
|賓夕法尼亞州
|9,593
|839,888
|675,578
|21,518
|亞利桑那州
|5,028
|748,260
|101,891
|13,022
|北卡羅萊納州
|6,959
|746,459
|635,543
|9,157
|中國大陸疫情全球數據
|89,430
確診累積
+51(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,083
治癒人數
+138(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,121
|2,060
|8
|上海
|11
|1,687
|1,559
|7
|黑龍江
|27
|1,552
|1,035
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,311
|770
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|1
|1,036
|976
|9
|湖南
|2
|1,031
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,372
確診累積
0(較上日)
|178
死亡個案
0(較上日)
|9,302
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|8
|1,016
|747
|13
|黃大仙區
|2
|825
|759
|39
|觀塘區
|3
|811
|746
|15
|九龍城區
|11
|653
|573
|10
|深水埗區
|3
|618
|533
|21
|沙田區
|0
|599
|570
|8
|東區
|6
|575
|486
|12
|葵青區
|0
|571
|527
|5
|元朗區
|6
|553
|487
|8
|屯門區
|0
|457
|424
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫