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新型冠狀肺炎全球疫情（01月30日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/01/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月30日　時間06:00）
香港疫情全球數據
10,372
確診/疑似
0(較上日)		 178
死亡個案
0(較上日)		 9,302
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
102,718,104
確診累積
+341,496(較上日)		 2,215,620
死亡個案
+8,845(較上日)		 74,687,085
治癒人數
+142,575(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 106,377 26,456,499 16,479,291 446,315
印度 6,269 10,727,240 10,399,560 154,069
巴西 57,727 9,118,513 7,992,906 222,666
俄羅斯 0 3,813,048 3,255,462 72,185
英國 29,095 3,783,593 1,673,936 104,572
法國 46,390 3,212,613 229,377 75,765
西班牙 38,118 2,830,478 196,958 58,319
意大利 13,563 2,529,070 1,973,388 87,858
土耳其 6,912 2,464,030 2,348,309 25,736
德國 4,089 2,207,389 1,917,964 57,052
哥倫比亞 10,058 2,077,633 1,909,791 53,284
阿根廷 0 1,905,524 1,693,146 47,601
墨西哥 0 1,825,519 1,376,073 155,145
波蘭 0 1,502,810 1,257,352 36,780
南非 6,141 1,443,939 1,284,781 43,633
伊朗 0 1,405,414 1,196,374 57,807
烏克蘭 0 1,253,127 1,038,152 23,610
秘魯 0 1,119,685 1,033,357 40,484
印尼 0 1,051,795 852,260 29,518
荷蘭 5 984,057 12,703 13,981
美國疫情全球數據
26,456,499
確診累積
+106,377(較上日)		 446,315
死亡個案
+2,345(較上日)		 16,479,291
治癒人數
+62,928(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,657 3,266,832 1,534,000 39,793
德克薩斯州 0 2,336,841 1,926,595 36,530
佛羅里達州 10,976 1,698,570 866,024 26,254
紐約州 10,792 1,430,277 539,120 43,374
伊利諾伊州 4,156 1,120,528 914,932 21,146
佐治亞州 6,558 899,515 390,289 13,986
俄亥俄州 4,874 888,590 770,597 11,072
賓夕法尼亞州 9,593 839,888 667,768 21,518
亞利桑那州 5,028 748,260 101,104 13,022
北卡羅萊納州 6,959 746,459 635,543 9,157
中國大陸疫情全球數據
89,379
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,945
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,121 2,060 8
上海 0 1,676 1,555 7
黑龍江 0 1,525 1,012 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,311 683 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 0 1,035 973 9
湖南 0 1,029 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,372
確診累積
0(較上日)		 178
死亡個案
0(較上日)		 9,302
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 8 1,016 747 13
黃大仙區 2 825 759 39
觀塘區 3 811 746 15
九龍城區 11 653 573 10
深水埗區 3 618 533 21
沙田區 0 599 570 8
東區 6 575 486 12
葵青區 0 571 527 5
元朗區 6 553 487 8
屯門區 0 457 424 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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