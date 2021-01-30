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【牛津疫苗】歐盟批准緊急使用牛津疫苗
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月30日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|10,372
確診/疑似
0(較上日)
|178
死亡個案
0(較上日)
|9,302
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|102,649,023
確診累積
+272,415(較上日)
|2,213,495
死亡個案
+6,720(較上日)
|74,653,261
治癒人數
+108,751(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|103,306
|26,453,428
|16,475,399
|446,230
|印度
|6,269
|10,727,240
|10,399,560
|154,069
|巴西
|9,789
|9,070,575
|7,992,906
|221,849
|俄羅斯
|0
|3,813,048
|3,255,462
|72,185
|英國
|29,095
|3,783,593
|1,673,936
|104,572
|法國
|46,390
|3,212,613
|229,377
|75,765
|西班牙
|38,118
|2,830,478
|196,958
|58,319
|意大利
|13,563
|2,529,070
|1,973,388
|87,858
|土耳其
|6,912
|2,464,030
|2,348,309
|25,736
|德國
|3,978
|2,207,278
|1,917,964
|56,746
|哥倫比亞
|0
|2,067,575
|1,894,384
|52,913
|阿根廷
|0
|1,905,524
|1,693,146
|47,601
|墨西哥
|0
|1,825,519
|1,376,073
|155,145
|波蘭
|0
|1,502,810
|1,257,352
|36,780
|南非
|0
|1,437,798
|1,272,197
|43,105
|伊朗
|0
|1,405,414
|1,196,374
|57,807
|烏克蘭
|0
|1,253,127
|1,038,152
|23,610
|秘魯
|0
|1,119,685
|1,033,357
|40,484
|印尼
|0
|1,051,795
|852,260
|29,518
|荷蘭
|5
|984,057
|12,703
|13,981
|美國疫情全球數據
|26,453,428
確診累積
+103,306(較上日)
|446,230
死亡個案
+2,260(較上日)
|16,475,399
治癒人數
+59,036(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,657
|3,266,832
|1,534,000
|39,793
|德克薩斯州
|0
|2,336,841
|1,926,595
|36,530
|佛羅里達州
|10,976
|1,698,570
|866,024
|26,254
|紐約州
|10,686
|1,430,171
|539,120
|43,362
|伊利諾伊州
|4,156
|1,120,528
|914,932
|21,146
|佐治亞州
|6,558
|899,515
|390,289
|13,986
|俄亥俄州
|4,874
|888,590
|770,597
|11,072
|賓夕法尼亞州
|9,593
|839,888
|667,768
|21,518
|亞利桑那州
|5,028
|748,260
|101,104
|13,022
|北卡羅萊納州
|6,959
|746,459
|635,543
|9,157
|中國大陸疫情全球數據
|89,379
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|82,945
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,121
|2,060
|8
|上海
|0
|1,676
|1,555
|7
|黑龍江
|0
|1,525
|1,012
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,311
|683
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|0
|1,035
|973
|9
|湖南
|0
|1,029
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,372
確診累積
0(較上日)
|178
死亡個案
0(較上日)
|9,302
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|8
|1,016
|747
|13
|黃大仙區
|2
|825
|759
|39
|觀塘區
|3
|811
|746
|15
|九龍城區
|11
|653
|573
|10
|深水埗區
|3
|618
|533
|21
|沙田區
|0
|599
|570
|8
|東區
|6
|575
|486
|12
|葵青區
|0
|571
|527
|5
|元朗區
|6
|553
|487
|8
|屯門區
|0
|457
|424
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫