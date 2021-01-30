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新型冠狀肺炎全球疫情（01月30日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/01/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月30日　時間00:00）
香港疫情全球數據
10,372
確診/疑似
0(較上日)		 178
死亡個案
0(較上日)		 9,302
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
102,376,608
確診累積
0(較上日)		 2,206,775
死亡個案
0(較上日)		 74,544,510
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 26,350,122 16,416,363 443,970
印度 0 10,720,971 10,394,352 154,047
巴西 0 9,060,786 7,992,906 221,676
俄羅斯 0 3,813,048 3,255,462 72,185
英國 0 3,754,498 1,673,936 103,324
法國 0 3,166,223 226,773 74,800
西班牙 0 2,792,360 196,958 57,806
意大利 0 2,515,507 1,953,509 87,381
土耳其 0 2,457,118 2,340,216 25,605
德國 0 2,203,300 1,915,501 56,288
哥倫比亞 0 2,067,575 1,894,384 52,913
阿根廷 0 1,905,524 1,693,146 47,601
墨西哥 0 1,825,519 1,376,073 155,145
波蘭 0 1,502,810 1,257,352 36,780
南非 0 1,437,798 1,272,197 43,105
伊朗 0 1,405,414 1,196,374 57,807
烏克蘭 0 1,253,127 1,038,152 23,610
秘魯 0 1,119,685 1,033,357 40,484
印尼 0 1,051,795 852,260 29,518
荷蘭 0 984,052 12,697 13,981
美國疫情全球數據
26,350,122
確診累積
0(較上日)		 443,970
死亡個案
0(較上日)		 16,416,363
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,260,175 1,525,809 39,576
德克薩斯州 0 2,336,841 1,926,595 36,530
佛羅里達州 0 1,687,594 856,012 26,037
紐約州 0 1,419,485 535,198 43,200
伊利諾伊州 0 1,116,372 911,741 21,074
佐治亞州 0 892,957 387,984 13,827
俄亥俄州 0 883,716 764,480 11,006
賓夕法尼亞州 0 830,295 667,768 21,356
亞利桑那州 0 743,232 101,104 12,819
北卡羅萊納州 0 739,500 635,543 9,046
中國大陸疫情全球數據
89,379
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,945
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,121 2,060 8
上海 0 1,676 1,555 7
黑龍江 0 1,525 1,012 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,311 683 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 0 1,035 973 9
湖南 0 1,029 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,372
確診累積
0(較上日)		 178
死亡個案
0(較上日)		 9,302
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,008 728 13
黃大仙區 0 823 759 39
觀塘區 0 808 739 14
九龍城區 0 642 569 10
深水埗區 0 615 531 21
沙田區 0 599 570 8
葵青區 0 571 526 5
東區 0 569 481 12
元朗區 0 547 480 8
屯門區 0 457 423 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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