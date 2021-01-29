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【強生疫苗】有效率為66% 只須打一針
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|10,372
確診/疑似
+50(較上日)
|178
死亡個案
+1(較上日)
|9,302
治癒人數
+63(較上日)
|環球疫情全球數據
|102,323,482
確診累積
+540,957(較上日)
|2,205,892
死亡個案
+15,227(較上日)
|74,508,318
治癒人數
+432,476(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|151,834
|26,338,607
|16,413,144
|443,769
|印度
|18,241
|10,720,971
|10,394,352
|154,047
|巴西
|60,301
|9,060,786
|7,992,906
|221,676
|俄羅斯
|19,238
|3,813,048
|3,255,462
|72,185
|英國
|28,785
|3,754,498
|1,673,936
|103,324
|法國
|619
|3,166,223
|226,773
|74,800
|西班牙
|18,346
|2,792,360
|196,958
|57,806
|意大利
|14,360
|2,515,507
|1,953,509
|87,381
|土耳其
|7,279
|2,457,118
|2,340,216
|25,605
|德國
|12,587
|2,199,721
|1,915,501
|56,288
|哥倫比亞
|12,270
|2,067,575
|1,894,384
|52,913
|阿根廷
|9,471
|1,905,524
|1,693,146
|47,601
|墨西哥
|18,670
|1,825,519
|1,376,073
|155,145
|波蘭
|6,145
|1,502,810
|1,257,352
|36,780
|南非
|7,150
|1,437,798
|1,272,197
|43,105
|伊朗
|6,573
|1,405,414
|1,196,374
|57,807
|烏克蘭
|5,453
|1,253,127
|1,038,152
|23,610
|秘魯
|5,715
|1,119,685
|1,033,357
|40,484
|印尼
|13,802
|1,051,795
|852,260
|29,518
|荷蘭
|4,730
|979,702
|12,697
|13,925
|美國疫情全球數據
|26,338,607
確診累積
+151,834(較上日)
|443,769
死亡個案
+3,706(較上日)
|16,413,144
治癒人數
+125,619(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|26,975
|3,260,175
|1,525,809
|39,576
|德克薩斯州
|20,347
|2,336,841
|1,926,595
|36,530
|佛羅里達州
|11,423
|1,687,594
|856,012
|26,037
|紐約州
|13,579
|1,419,485
|535,198
|43,200
|伊利諾伊州
|4,191
|1,116,372
|911,741
|21,074
|佐治亞州
|7,352
|892,957
|387,984
|13,827
|俄亥俄州
|5,432
|883,716
|764,480
|11,006
|賓夕法尼亞州
|6,079
|830,295
|667,768
|21,356
|亞利桑那州
|0
|743,232
|101,104
|12,819
|北卡羅萊納州
|6,490
|739,500
|635,543
|9,046
|中國大陸疫情全球數據
|89,379
確診累積
+49(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|82,945
治癒人數
+67(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|5
|2,121
|2,060
|8
|上海
|9
|1,676
|1,555
|7
|黑龍江
|21
|1,525
|1,012
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|1
|1,311
|683
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|1
|1,035
|973
|9
|湖南
|1
|1,029
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,372
確診累積
+50(較上日)
|178
死亡個案
+1(較上日)
|9,302
治癒人數
+63(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|7
|1,008
|728
|13
|黃大仙區
|1
|823
|759
|39
|觀塘區
|3
|808
|739
|14
|九龍城區
|1
|642
|569
|10
|深水埗區
|2
|615
|531
|21
|沙田區
|0
|599
|570
|8
|葵青區
|2
|571
|526
|5
|東區
|9
|569
|481
|12
|元朗區
|3
|547
|480
|8
|屯門區
|1
|457
|423
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫