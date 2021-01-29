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新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/01/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日　時間13:00）
香港疫情全球數據
10,322
確診/疑似
0(較上日)		 177
死亡個案
0(較上日)		 9,239
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
102,218,143
確診累積
+435,618(較上日)		 2,203,710
死亡個案
+13,045(較上日)		 74,384,217
治癒人數
+308,375(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 151,834 26,338,607 16,413,144 443,769
印度 18,241 10,720,971 10,394,352 154,047
巴西 60,301 9,060,786 7,979,513 221,676
俄羅斯 0 3,793,810 3,229,258 71,651
英國 28,735 3,754,448 1,673,936 103,324
法國 541 3,166,145 226,772 74,800
西班牙 18,346 2,792,360 196,958 57,806
意大利 14,360 2,515,507 1,953,509 87,381
土耳其 7,279 2,457,118 2,340,216 25,605
德國 7,428 2,194,562 1,915,501 56,220
哥倫比亞 12,270 2,067,575 1,894,384 52,913
阿根廷 9,471 1,905,524 1,693,146 47,601
墨西哥 18,670 1,825,519 1,376,073 155,145
波蘭 0 1,496,665 1,250,892 36,443
南非 7,150 1,437,798 1,272,197 43,105
伊朗 0 1,398,841 1,189,975 57,736
烏克蘭 0 1,247,674 1,026,464 23,469
秘魯 5,715 1,119,685 1,033,357 40,484
印尼 0 1,037,993 842,122 29,331
荷蘭 4,730 979,702 12,697 13,925
美國疫情全球數據
26,338,607
確診累積
+151,834(較上日)		 443,769
死亡個案
+3,706(較上日)		 16,413,144
治癒人數
+125,619(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 26,975 3,260,175 1,525,809 39,576
德克薩斯州 20,347 2,336,841 1,926,595 36,530
佛羅里達州 11,423 1,687,594 856,012 26,037
紐約州 13,579 1,419,485 535,198 43,200
伊利諾伊州 4,191 1,116,372 911,741 21,074
佐治亞州 7,352 892,957 387,984 13,827
俄亥俄州 5,432 883,716 764,480 11,006
賓夕法尼亞州 6,079 830,295 667,768 21,356
亞利桑那州 0 743,232 101,104 12,819
北卡羅萊納州 6,490 739,500 635,543 9,046
中國大陸疫情全球數據
89,378
確診累積
+48(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,940
治癒人數
+62(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 5 2,121 2,060 8
上海 9 1,676 1,555 7
黑龍江 21 1,525 1,012 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,310 676 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 1 1,035 973 9
湖南 1 1,029 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,322
確診累積
0(較上日)		 177
死亡個案
0(較上日)		 9,239
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 7 1,008 728 13
黃大仙區 1 823 759 39
觀塘區 3 808 739 14
九龍城區 1 642 569 10
深水埗區 2 615 531 21
沙田區 0 599 570 8
葵青區 2 571 526 5
東區 9 569 481 12
元朗區 3 547 480 8
屯門區 1 457 423 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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