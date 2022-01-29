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新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2022/01/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日　時間08:00）
香港疫情全球數據
13,905
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,710
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
370,100,337
確診累積
+2,162,277(較上日)		 5,668,152
死亡個案
+7,499(較上日)		 305,187,671
治癒人數
+17,111(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 435,685 75,134,029 60,819,695 905,065
印度 232,142 40,854,851 38,346,367 493,218
巴西 257,239 25,040,161 22,162,914 625,948
法國 353,503 18,476,227 11,685,106 130,278
英國 88,506 16,333,980 13,109,694 155,317
俄羅斯 0 11,502,657 10,159,197 329,443
土耳其 93,586 11,343,693 10,652,930 86,871
意大利 144,347 10,683,948 7,869,583 145,537
西班牙 118,922 9,779,130 5,839,859 92,966
德國 72,780 9,524,101 7,494,200 118,244
阿根廷 63,884 8,271,636 7,387,559 120,657
伊朗 0 6,310,452 6,095,414 132,356
哥倫比亞 20,946 5,837,408 5,604,944 133,560
墨西哥 0 4,828,446 3,895,700 304,803
波蘭 0 4,752,700 3,905,776 104,907
印尼 0 4,319,175 4,131,333 144,268
荷蘭 0 4,205,649 3,080,008 21,262
烏克蘭 0 3,980,610 3,608,094 99,882
南非 3,789 3,598,288 3,436,326 94,784
菲律賓 0 3,511,491 3,226,032 53,801
美國疫情全球數據
75,134,029
確診累積
+435,685(較上日)		 905,065
死亡個案
+2,869(較上日)		 60,819,695
治癒人數
+254,178(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 44,887 7,918,990 7,839,163 79,827
德克薩斯州 0 6,140,496 6,061,280 79,216
佛羅里達州 30,606 5,526,813 3,673,205 64,640
紐約州 13,556 4,917,917 2,624,562 64,899
伊利諾伊州 15,453 2,897,174 2,024,622 34,439
賓夕法尼亞州 0 2,622,134 2,581,740 40,394
俄亥俄州 9,440 2,562,412 2,198,599 33,071
北卡羅萊納州 22,631 2,374,866 1,926,579 20,595
佐治亞州 18,785 2,346,518 1,597,162 32,868
密歇根州 31,534 2,235,180 1,421,905 32,197
中國大陸疫情全球數據
105,893
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 98,971
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,806 4,512
廣東 0 3,737 3,523 8
上海 0 3,717 3,366 7
陝西 0 2,826 2,709 3
河南 0 2,648 1,828 22
浙江 0 2,149 1,842 1
黑龍江 0 2,053 2,022 13
雲南 0 1,877 1,810 2
江蘇 0 1,629 1,627 0
河北 0 1,468 1,451 7
香港疫情全球數據
13,905
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,710
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,249 1,220 16
葵青區 0 1,031 635 6
黃大仙區 0 892 830 40
觀塘區 0 890 858 18
九龍城區 0 865 827 18
東區 0 712 676 12
深水埗區 0 708 645 24
離島區 0 698 458 2
沙田區 0 674 644 10
元朗區 0 643 627 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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