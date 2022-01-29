下一篇文章
【新冠肺炎】泰國有意年底前列風土病 需符合特定條件
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月29日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|13,905
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,710
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|370,100,337
確診累積
+2,162,277(較上日)
|5,668,152
死亡個案
+7,499(較上日)
|305,187,671
治癒人數
+17,111(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|435,685
|75,134,029
|60,819,695
|905,065
|印度
|232,142
|40,854,851
|38,346,367
|493,218
|巴西
|257,239
|25,040,161
|22,162,914
|625,948
|法國
|353,503
|18,476,227
|11,685,106
|130,278
|英國
|88,506
|16,333,980
|13,109,694
|155,317
|俄羅斯
|0
|11,502,657
|10,159,197
|329,443
|土耳其
|93,586
|11,343,693
|10,652,930
|86,871
|意大利
|144,347
|10,683,948
|7,869,583
|145,537
|西班牙
|118,922
|9,779,130
|5,839,859
|92,966
|德國
|72,780
|9,524,101
|7,494,200
|118,244
|阿根廷
|63,884
|8,271,636
|7,387,559
|120,657
|伊朗
|0
|6,310,452
|6,095,414
|132,356
|哥倫比亞
|20,946
|5,837,408
|5,604,944
|133,560
|墨西哥
|0
|4,828,446
|3,895,700
|304,803
|波蘭
|0
|4,752,700
|3,905,776
|104,907
|印尼
|0
|4,319,175
|4,131,333
|144,268
|荷蘭
|0
|4,205,649
|3,080,008
|21,262
|烏克蘭
|0
|3,980,610
|3,608,094
|99,882
|南非
|3,789
|3,598,288
|3,436,326
|94,784
|菲律賓
|0
|3,511,491
|3,226,032
|53,801
|美國疫情全球數據
|75,134,029
確診累積
+435,685(較上日)
|905,065
死亡個案
+2,869(較上日)
|60,819,695
治癒人數
+254,178(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|44,887
|7,918,990
|7,839,163
|79,827
|德克薩斯州
|0
|6,140,496
|6,061,280
|79,216
|佛羅里達州
|30,606
|5,526,813
|3,673,205
|64,640
|紐約州
|13,556
|4,917,917
|2,624,562
|64,899
|伊利諾伊州
|15,453
|2,897,174
|2,024,622
|34,439
|賓夕法尼亞州
|0
|2,622,134
|2,581,740
|40,394
|俄亥俄州
|9,440
|2,562,412
|2,198,599
|33,071
|北卡羅萊納州
|22,631
|2,374,866
|1,926,579
|20,595
|佐治亞州
|18,785
|2,346,518
|1,597,162
|32,868
|密歇根州
|31,534
|2,235,180
|1,421,905
|32,197
|中國大陸疫情全球數據
|105,893
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|98,971
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,806
|4,512
|廣東
|0
|3,737
|3,523
|8
|上海
|0
|3,717
|3,366
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,709
|3
|河南
|0
|2,648
|1,828
|22
|浙江
|0
|2,149
|1,842
|1
|黑龍江
|0
|2,053
|2,022
|13
|雲南
|0
|1,877
|1,810
|2
|江蘇
|0
|1,629
|1,627
|0
|河北
|0
|1,468
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|13,905
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,710
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,249
|1,220
|16
|葵青區
|0
|1,031
|635
|6
|黃大仙區
|0
|892
|830
|40
|觀塘區
|0
|890
|858
|18
|九龍城區
|0
|865
|827
|18
|東區
|0
|712
|676
|12
|深水埗區
|0
|708
|645
|24
|離島區
|0
|698
|458
|2
|沙田區
|0
|674
|644
|10
|元朗區
|0
|643
|627
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫