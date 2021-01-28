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新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/01/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日　時間21:00）
香港疫情全球數據
10,322
確診/疑似
+39(較上日)		 177
死亡個案
+2(較上日)		 9,239
治癒人數
+77(較上日)
環球疫情全球數據
101,746,490
確診累積
+552,118(較上日)		 2,189,798
死亡個案
+15,929(較上日)		 74,066,543
治癒人數
+489,805(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 141,023 26,166,423 16,284,272 439,521
印度 11,752 10,702,031 10,373,606 153,885
巴西 63,895 9,000,485 7,964,176 220,237
俄羅斯 19,138 3,793,810 3,229,258 71,651
英國 25,445 3,725,713 1,673,936 102,085
法國 27,106 3,165,604 226,685 74,600
西班牙 40,285 2,774,014 196,958 57,291
意大利 15,191 2,501,147 1,936,289 86,889
土耳其 7,489 2,449,839 2,331,314 25,476
德國 11,904 2,184,824 1,900,115 55,504
哥倫比亞 13,953 2,055,305 1,880,041 52,523
阿根廷 10,843 1,896,053 1,682,563 47,435
墨西哥 17,944 1,806,849 1,362,525 153,639
波蘭 7,153 1,496,665 1,250,892 36,443
南非 7,070 1,430,648 1,263,476 42,550
伊朗 6,527 1,398,841 1,189,975 57,736
烏克蘭 5,811 1,247,674 1,026,464 23,469
秘魯 6,731 1,113,970 1,028,120 40,272
印尼 13,695 1,037,993 842,122 29,331
荷蘭 90 974,972 12,649 13,841
美國疫情全球數據
26,166,423
確診累積
+141,023(較上日)		 439,521
死亡個案
+3,611(較上日)		 16,284,272
治癒人數
+178,145(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 11,247 3,233,200 1,506,996 38,634
德克薩斯州 18,561 2,316,494 1,907,776 36,117
佛羅里達州 8,408 1,676,171 851,557 25,837
紐約州 11,231 1,405,906 531,658 42,963
伊利諾伊州 3,751 1,112,181 906,166 20,949
佐治亞州 6,384 885,605 385,305 13,643
俄亥俄州 5,365 878,284 757,003 10,931
賓夕法尼亞州 5,865 824,216 654,695 21,136
亞利桑那州 5,918 738,561 100,281 12,643
北卡羅萊納州 5,587 733,010 635,543 8,915
中國大陸疫情全球數據
89,330
確診累積
+53(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,878
治癒人數
+94(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 1 2,116 2,059 8
上海 7 1,667 1,550 7
黑龍江 28 1,504 990 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 1 1,310 650 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 0 1,034 973 9
湖南 0 1,028 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,322
確診累積
+39(較上日)		 177
死亡個案
+2(較上日)		 9,239
治癒人數
+77(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 13 1,001 699 10
黃大仙區 0 822 758 39
觀塘區 4 805 736 14
九龍城區 7 641 564 10
深水埗區 2 613 524 21
沙田區 0 599 569 8
葵青區 1 569 524 5
東區 9 560 472 12
元朗區 10 544 477 8
屯門區 3 456 422 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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