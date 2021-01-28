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【彈劾特朗普】民主黨人提案禁特朗普領退休金
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|10,322
確診/疑似
+39(較上日)
|177
死亡個案
+2(較上日)
|9,239
治癒人數
+77(較上日)
|環球疫情全球數據
|101,717,076
確診累積
+522,704(較上日)
|2,189,242
死亡個案
+15,373(較上日)
|74,089,940
治癒人數
+513,202(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|141,023
|26,166,423
|16,284,272
|439,521
|印度
|11,752
|10,702,031
|10,373,606
|153,885
|巴西
|63,895
|9,000,485
|7,964,176
|220,237
|俄羅斯
|19,138
|3,793,810
|3,229,258
|71,651
|英國
|25,445
|3,725,713
|1,673,936
|102,085
|法國
|26,951
|3,165,449
|226,685
|74,600
|西班牙
|40,285
|2,774,014
|196,958
|57,291
|意大利
|15,191
|2,501,147
|1,936,289
|86,889
|土耳其
|7,489
|2,449,839
|2,331,314
|25,476
|德國
|7,911
|2,180,831
|1,949,022
|55,358
|哥倫比亞
|13,953
|2,055,305
|1,880,041
|52,523
|阿根廷
|10,843
|1,896,053
|1,682,563
|47,435
|墨西哥
|17,944
|1,806,849
|1,362,525
|153,639
|波蘭
|7,153
|1,496,665
|1,250,892
|36,443
|南非
|7,070
|1,430,648
|1,263,476
|42,550
|伊朗
|0
|1,392,314
|1,183,463
|57,651
|烏克蘭
|5,811
|1,247,674
|1,026,464
|23,469
|秘魯
|6,731
|1,113,970
|1,028,120
|40,272
|印尼
|13,695
|1,037,993
|842,122
|29,331
|荷蘭
|90
|974,972
|12,649
|13,841
|美國疫情全球數據
|26,166,423
確診累積
+141,023(較上日)
|439,521
死亡個案
+3,611(較上日)
|16,284,272
治癒人數
+178,145(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|11,247
|3,233,200
|1,506,996
|38,634
|德克薩斯州
|18,561
|2,316,494
|1,907,776
|36,117
|佛羅里達州
|8,408
|1,676,171
|851,557
|25,837
|紐約州
|11,231
|1,405,906
|531,658
|42,963
|伊利諾伊州
|3,751
|1,112,181
|906,166
|20,949
|佐治亞州
|6,384
|885,605
|385,305
|13,643
|俄亥俄州
|5,365
|878,284
|757,003
|10,931
|賓夕法尼亞州
|5,865
|824,216
|654,695
|21,136
|亞利桑那州
|5,918
|738,561
|100,281
|12,643
|北卡羅萊納州
|5,587
|733,010
|635,543
|8,915
|中國大陸疫情全球數據
|89,326
確診累積
+49(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|82,870
治癒人數
+86(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,116
|2,059
|8
|上海
|7
|1,667
|1,550
|7
|黑龍江
|28
|1,504
|990
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,309
|641
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|0
|1,034
|973
|9
|湖南
|0
|1,028
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,322
確診累積
+39(較上日)
|177
死亡個案
+2(較上日)
|9,239
治癒人數
+77(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|13
|1,001
|699
|10
|黃大仙區
|0
|822
|758
|39
|觀塘區
|4
|805
|736
|14
|九龍城區
|7
|641
|564
|10
|深水埗區
|2
|613
|524
|21
|沙田區
|0
|599
|569
|8
|葵青區
|1
|569
|524
|5
|東區
|9
|560
|472
|12
|元朗區
|10
|544
|477
|8
|屯門區
|3
|456
|422
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫