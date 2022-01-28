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新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2022/01/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日　時間09:00）
香港疫情全球數據
13,790
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,655
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
366,564,825
確診累積
+2,332,800(較上日)		 5,657,180
死亡個案
+7,805(較上日)		 302,470,878
治癒人數
+99,078(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 483,308 74,659,711 60,521,912 902,028
印度 248,697 40,620,197 37,677,328 492,356
巴西 228,972 24,782,922 22,098,157 625,169
法國 392,168 18,122,724 11,381,705 130,015
英國 96,155 16,245,474 12,961,845 155,040
俄羅斯 0 11,404,617 10,129,691 328,770
土耳其 82,180 11,250,107 10,567,427 86,661
意大利 156,040 10,539,601 7,687,989 145,159
西班牙 130,888 9,660,208 5,786,381 92,767
德國 120,421 9,334,637 7,443,300 118,065
阿根廷 77,729 8,207,752 7,272,010 120,352
伊朗 0 6,293,695 6,091,880 132,333
哥倫比亞 17,663 5,816,462 5,574,490 133,292
墨西哥 0 4,779,296 3,853,156 304,308
波蘭 0 4,695,435 3,880,924 104,636
印尼 0 4,309,270 4,129,305 144,261
荷蘭 0 4,131,630 3,064,314 21,253
烏克蘭 0 3,946,202 3,601,952 99,738
南非 4,100 3,594,499 3,432,829 94,651
菲律賓 0 3,493,447 3,213,190 53,736
美國疫情全球數據
74,659,711
確診累積
+483,308(較上日)		 902,028
死亡個案
+3,348(較上日)		 60,521,912
治癒人數
+349,941(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 43,578 7,839,628 7,760,032 79,596
德克薩斯州 43,242 6,140,496 6,061,280 79,216
佛羅里達州 27,624 5,496,207 3,671,004 64,635
紐約州 16,936 4,904,011 2,620,269 64,737
伊利諾伊州 14,422 2,881,721 2,010,773 34,298
賓夕法尼亞州 16,695 2,622,134 2,581,877 40,257
俄亥俄州 12,108 2,552,972 2,173,032 32,489
北卡羅萊納州 28,753 2,352,235 1,926,579 20,517
佐治亞州 21,708 2,327,733 1,595,010 32,718
密歇根州 0 2,203,646 1,421,905 31,985
中國大陸疫情全球數據
105,829
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 98,814
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,806 4,512
廣東 0 3,730 3,516 8
上海 7 3,717 3,366 7
陝西 0 2,826 2,684 3
河南 0 2,648 1,810 22
浙江 0 2,132 1,842 1
黑龍江 9 2,053 2,022 13
雲南 5 1,877 1,807 2
江蘇 0 1,629 1,627 0
河北 0 1,468 1,451 7
香港疫情全球數據
13,790
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,655
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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