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FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|13,790
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,655
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|366,564,825
確診累積
+2,332,800(較上日)
|5,657,180
死亡個案
+7,805(較上日)
|302,470,878
治癒人數
+99,078(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|483,308
|74,659,711
|60,521,912
|902,028
|印度
|248,697
|40,620,197
|37,677,328
|492,356
|巴西
|228,972
|24,782,922
|22,098,157
|625,169
|法國
|392,168
|18,122,724
|11,381,705
|130,015
|英國
|96,155
|16,245,474
|12,961,845
|155,040
|俄羅斯
|0
|11,404,617
|10,129,691
|328,770
|土耳其
|82,180
|11,250,107
|10,567,427
|86,661
|意大利
|156,040
|10,539,601
|7,687,989
|145,159
|西班牙
|130,888
|9,660,208
|5,786,381
|92,767
|德國
|120,421
|9,334,637
|7,443,300
|118,065
|阿根廷
|77,729
|8,207,752
|7,272,010
|120,352
|伊朗
|0
|6,293,695
|6,091,880
|132,333
|哥倫比亞
|17,663
|5,816,462
|5,574,490
|133,292
|墨西哥
|0
|4,779,296
|3,853,156
|304,308
|波蘭
|0
|4,695,435
|3,880,924
|104,636
|印尼
|0
|4,309,270
|4,129,305
|144,261
|荷蘭
|0
|4,131,630
|3,064,314
|21,253
|烏克蘭
|0
|3,946,202
|3,601,952
|99,738
|南非
|4,100
|3,594,499
|3,432,829
|94,651
|菲律賓
|0
|3,493,447
|3,213,190
|53,736
|美國疫情全球數據
|74,659,711
確診累積
+483,308(較上日)
|902,028
死亡個案
+3,348(較上日)
|60,521,912
治癒人數
+349,941(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|43,578
|7,839,628
|7,760,032
|79,596
|德克薩斯州
|43,242
|6,140,496
|6,061,280
|79,216
|佛羅里達州
|27,624
|5,496,207
|3,671,004
|64,635
|紐約州
|16,936
|4,904,011
|2,620,269
|64,737
|伊利諾伊州
|14,422
|2,881,721
|2,010,773
|34,298
|賓夕法尼亞州
|16,695
|2,622,134
|2,581,877
|40,257
|俄亥俄州
|12,108
|2,552,972
|2,173,032
|32,489
|北卡羅萊納州
|28,753
|2,352,235
|1,926,579
|20,517
|佐治亞州
|21,708
|2,327,733
|1,595,010
|32,718
|密歇根州
|0
|2,203,646
|1,421,905
|31,985
|中國大陸疫情全球數據
|105,829
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|98,814
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,806
|4,512
|廣東
|0
|3,730
|3,516
|8
|上海
|7
|3,717
|3,366
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,684
|3
|河南
|0
|2,648
|1,810
|22
|浙江
|0
|2,132
|1,842
|1
|黑龍江
|9
|2,053
|2,022
|13
|雲南
|5
|1,877
|1,807
|2
|江蘇
|0
|1,629
|1,627
|0
|河北
|0
|1,468
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|13,790
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,655
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫