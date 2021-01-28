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【英國疫情】學校3月前不重開 2月22日公布解封路線圖
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|10,283
確診/疑似
0(較上日)
|175
死亡個案
0(較上日)
|9,162
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|101,450,153
確診累積
+255,781(較上日)
|2,180,870
死亡個案
+7,001(較上日)
|73,750,358
治癒人數
+173,620(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|85,454
|26,110,854
|16,187,722
|438,078
|印度
|11,148
|10,701,427
|10,372,258
|153,862
|巴西
|12,839
|8,949,429
|7,949,018
|219,203
|俄羅斯
|0
|3,774,672
|3,202,483
|71,076
|英國
|25,368
|3,725,636
|1,673,936
|102,085
|法國
|26,916
|3,165,414
|226,685
|74,600
|西班牙
|40,285
|2,774,014
|196,958
|57,291
|意大利
|15,191
|2,501,147
|1,936,289
|86,889
|土耳其
|7,489
|2,449,839
|2,331,314
|25,476
|德國
|6,747
|2,179,667
|1,885,510
|55,358
|哥倫比亞
|0
|2,041,352
|1,864,904
|52,128
|阿根廷
|0
|1,885,210
|1,674,555
|47,253
|墨西哥
|0
|1,788,905
|1,348,660
|152,016
|波蘭
|0
|1,489,512
|1,246,267
|36,054
|南非
|0
|1,423,578
|1,254,674
|41,797
|伊朗
|0
|1,392,314
|1,183,463
|57,651
|烏克蘭
|0
|1,241,863
|1,014,198
|23,307
|秘魯
|0
|1,107,239
|1,022,736
|40,107
|印尼
|0
|1,024,298
|831,330
|28,855
|荷蘭
|0
|974,882
|12,582
|13,840
|美國疫情全球數據
|26,110,854
確診累積
+85,454(較上日)
|438,078
死亡個案
+2,168(較上日)
|16,187,722
治癒人數
+81,595(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,221,953
|1,486,190
|38,255
|德克薩斯州
|0
|2,297,933
|1,882,504
|35,660
|佛羅里達州
|8,408
|1,676,171
|851,557
|25,837
|紐約州
|9,279
|1,403,954
|531,658
|42,929
|伊利諾伊州
|3,751
|1,112,181
|906,166
|20,949
|佐治亞州
|6,384
|885,605
|385,305
|13,643
|俄亥俄州
|5,365
|878,284
|757,003
|10,931
|賓夕法尼亞州
|5,865
|824,216
|641,871
|21,136
|亞利桑那州
|5,918
|738,561
|99,529
|12,643
|北卡羅萊納州
|5,587
|733,010
|635,543
|8,915
|中國大陸疫情全球數據
|89,277
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|82,784
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,115
|2,057
|8
|上海
|0
|1,660
|1,550
|7
|黑龍江
|0
|1,476
|972
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,309
|591
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|0
|1,034
|972
|9
|湖南
|0
|1,028
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,283
確診累積
0(較上日)
|175
死亡個案
0(較上日)
|9,162
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|13
|1,001
|699
|10
|黃大仙區
|0
|822
|758
|39
|觀塘區
|4
|805
|736
|14
|九龍城區
|7
|641
|564
|10
|深水埗區
|2
|613
|524
|21
|沙田區
|0
|599
|569
|8
|葵青區
|1
|569
|524
|5
|東區
|9
|560
|472
|12
|元朗區
|10
|544
|477
|8
|屯門區
|3
|456
|422
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫