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新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/01/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日　時間04:00）
香港疫情全球數據
10,283
確診/疑似
0(較上日)		 175
死亡個案
0(較上日)		 9,162
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
101,404,640
確診累積
+210,268(較上日)		 2,180,067
死亡個案
+6,198(較上日)		 73,714,135
治癒人數
+137,397(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 72,718 26,098,118 16,177,053 437,868
印度 11,148 10,701,427 10,372,258 153,862
巴西 12,839 8,949,429 7,930,380 219,203
俄羅斯 0 3,774,672 3,202,483 71,076
英國 25,368 3,725,636 1,673,936 102,085
法國 0 3,138,498 225,267 74,456
西班牙 40,285 2,774,014 196,958 57,291
意大利 15,191 2,501,147 1,936,289 86,889
土耳其 7,489 2,449,839 2,331,314 25,476
德國 5,988 2,178,908 1,885,510 54,944
哥倫比亞 0 2,041,352 1,864,904 52,128
阿根廷 0 1,885,210 1,674,555 47,253
墨西哥 0 1,788,905 1,348,660 152,016
波蘭 0 1,489,512 1,246,267 36,054
南非 0 1,423,578 1,254,674 41,797
伊朗 0 1,392,314 1,183,463 57,651
烏克蘭 0 1,241,863 1,014,198 23,307
秘魯 0 1,107,239 1,022,736 40,107
印尼 0 1,024,298 831,330 28,855
荷蘭 0 974,882 12,582 13,840
美國疫情全球數據
26,098,118
確診累積
+72,718(較上日)		 437,868
死亡個案
+1,958(較上日)		 16,177,053
治癒人數
+70,926(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,221,953 1,486,190 38,255
德克薩斯州 0 2,297,933 1,882,504 35,660
佛羅里達州 8,408 1,676,171 851,557 25,837
紐約州 9,279 1,403,954 531,658 42,929
伊利諾伊州 3,751 1,112,181 906,166 20,949
佐治亞州 0 879,221 383,274 13,482
俄亥俄州 5,365 878,284 757,003 10,931
賓夕法尼亞州 5,865 824,216 641,871 21,136
亞利桑那州 5,918 738,561 99,529 12,643
北卡羅萊納州 5,587 733,010 635,543 8,915
中國大陸疫情全球數據
89,277
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,784
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,115 2,057 8
上海 0 1,660 1,550 7
黑龍江 0 1,476 972 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,309 591 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 0 1,034 972 9
湖南 0 1,028 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,283
確診累積
0(較上日)		 175
死亡個案
0(較上日)		 9,162
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 13 1,001 699 10
黃大仙區 0 822 758 39
觀塘區 4 805 736 14
九龍城區 7 641 564 10
深水埗區 2 613 524 21
沙田區 0 599 569 8
葵青區 1 569 524 5
東區 9 560 472 12
元朗區 10 544 477 8
屯門區 3 456 422 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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