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新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/01/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日　時間02:00）
香港疫情全球數據
10,283
確診/疑似
0(較上日)		 175
死亡個案
0(較上日)		 9,162
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
101,292,827
確診累積
+98,455(較上日)		 2,177,468
死亡個案
+3,599(較上日)		 73,621,777
治癒人數
+45,039(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,315 26,037,715 16,107,625 436,351
印度 8,395 10,698,674 10,368,483 153,821
巴西 12,839 8,949,429 7,930,380 219,203
俄羅斯 0 3,774,672 3,202,483 71,076
英國 25,342 3,725,610 1,662,484 102,085
法國 0 3,138,498 225,267 74,250
西班牙 0 2,733,729 196,958 56,799
意大利 15,191 2,501,147 1,936,289 86,889
土耳其 7,489 2,449,839 2,331,314 25,476
德國 4,387 2,177,307 1,885,510 54,800
哥倫比亞 0 2,041,352 1,864,904 52,128
阿根廷 0 1,885,210 1,674,555 47,253
墨西哥 0 1,788,905 1,348,660 152,016
波蘭 0 1,489,512 1,246,267 36,054
南非 0 1,423,578 1,254,674 41,797
伊朗 0 1,392,314 1,183,463 57,651
烏克蘭 0 1,241,863 1,014,198 23,307
秘魯 0 1,107,239 1,022,736 40,107
印尼 0 1,024,298 831,330 28,855
荷蘭 0 974,882 12,582 13,840
美國疫情全球數據
26,037,715
確診累積
+12,315(較上日)		 436,351
死亡個案
+441(較上日)		 16,107,625
治癒人數
+1,498(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,221,953 1,486,190 38,255
德克薩斯州 0 2,297,933 1,882,504 35,660
佛羅里達州 0 1,667,763 844,745 25,675
紐約州 0 1,394,675 528,344 42,815
伊利諾伊州 0 1,108,430 899,335 20,853
佐治亞州 0 879,221 383,274 13,482
俄亥俄州 0 872,919 748,132 10,856
賓夕法尼亞州 5,506 823,857 641,871 21,136
亞利桑那州 5,918 738,561 99,529 12,643
北卡羅萊納州 0 727,423 635,543 8,776
中國大陸疫情全球數據
89,277
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,784
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,115 2,057 8
上海 0 1,660 1,550 7
黑龍江 0 1,476 972 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,309 591 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 0 1,034 972 9
湖南 0 1,028 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,283
確診累積
0(較上日)		 175
死亡個案
0(較上日)		 9,162
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 13 1,001 699 10
黃大仙區 0 822 758 39
觀塘區 4 805 736 14
九龍城區 7 641 564 10
深水埗區 2 613 524 21
沙田區 0 599 569 8
葵青區 1 569 524 5
東區 9 560 472 12
元朗區 10 544 477 8
屯門區 3 456 422 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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