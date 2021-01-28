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【英國疫情】學校3月前不重開 2月22日公布解封路線圖
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|10,283
確診/疑似
0(較上日)
|175
死亡個案
0(較上日)
|9,162
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|101,241,622
確診累積
+47,250(較上日)
|2,176,402
死亡個案
+2,533(較上日)
|73,599,457
治癒人數
+22,719(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,221
|26,037,621
|16,107,503
|436,350
|印度
|0
|10,690,279
|10,359,305
|153,751
|巴西
|0
|8,936,590
|7,930,380
|218,918
|俄羅斯
|0
|3,774,672
|3,202,483
|71,076
|英國
|14,786
|3,715,054
|1,662,484
|101,887
|法國
|0
|3,138,498
|225,267
|74,250
|西班牙
|0
|2,733,729
|196,958
|56,799
|意大利
|15,191
|2,501,147
|1,936,289
|86,889
|土耳其
|0
|2,442,350
|2,322,511
|25,344
|德國
|0
|2,172,920
|1,884,237
|54,635
|哥倫比亞
|0
|2,041,352
|1,864,904
|52,128
|阿根廷
|0
|1,885,210
|1,674,555
|47,253
|墨西哥
|0
|1,788,905
|1,348,660
|152,016
|波蘭
|0
|1,489,512
|1,246,267
|36,054
|南非
|0
|1,423,578
|1,254,674
|41,797
|伊朗
|0
|1,392,314
|1,183,463
|57,651
|烏克蘭
|0
|1,241,863
|1,014,198
|23,307
|秘魯
|0
|1,107,239
|1,022,736
|40,107
|印尼
|0
|1,024,298
|831,330
|28,855
|荷蘭
|0
|974,882
|12,582
|13,840
|美國疫情全球數據
|26,037,621
確診累積
+12,221(較上日)
|436,350
死亡個案
+440(較上日)
|16,107,503
治癒人數
+1,376(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,221,953
|1,486,190
|38,255
|德克薩斯州
|0
|2,297,933
|1,882,504
|35,660
|佛羅里達州
|0
|1,667,763
|844,745
|25,675
|紐約州
|0
|1,394,675
|528,344
|42,815
|伊利諾伊州
|0
|1,108,430
|899,335
|20,853
|佐治亞州
|0
|879,221
|383,274
|13,482
|俄亥俄州
|0
|872,919
|748,132
|10,856
|賓夕法尼亞州
|5,506
|823,857
|641,871
|21,136
|亞利桑那州
|5,918
|738,561
|99,529
|12,643
|北卡羅萊納州
|0
|727,423
|635,543
|8,776
|中國大陸疫情全球數據
|89,277
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|82,784
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,115
|2,057
|8
|上海
|0
|1,660
|1,550
|7
|黑龍江
|0
|1,476
|972
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,309
|591
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|0
|1,034
|972
|9
|湖南
|0
|1,028
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,283
確診累積
0(較上日)
|175
死亡個案
0(較上日)
|9,162
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|988
|678
|10
|黃大仙區
|0
|822
|755
|39
|觀塘區
|0
|801
|734
|13
|九龍城區
|0
|634
|563
|10
|深水埗區
|0
|611
|521
|21
|沙田區
|0
|599
|566
|8
|葵青區
|0
|568
|516
|5
|東區
|0
|551
|471
|12
|元朗區
|0
|534
|473
|8
|屯門區
|0
|453
|421
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫