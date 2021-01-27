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【英國疫情】學校3月前不重開 2月22日公布解封路線圖
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|10,283
確診/疑似
+60(較上日)
|175
死亡個案
+2(較上日)
|9,162
治癒人數
+61(較上日)
|環球疫情全球數據
|101,173,710
確診累積
+548,681(較上日)
|2,173,620
死亡個案
+17,150(較上日)
|73,568,604
治癒人數
+514,311(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|147,255
|26,018,069
|16,105,862
|435,816
|印度
|7,370
|10,690,279
|10,359,305
|153,751
|巴西
|63,626
|8,936,590
|7,930,380
|218,918
|俄羅斯
|17,741
|3,774,672
|3,202,483
|71,076
|英國
|20,166
|3,700,268
|1,662,484
|100,359
|法國
|22,136
|3,138,498
|225,267
|74,250
|西班牙
|36,435
|2,733,729
|196,958
|56,799
|意大利
|10,584
|2,485,956
|1,917,117
|86,422
|土耳其
|7,103
|2,442,350
|2,322,511
|25,344
|德國
|11,719
|2,170,126
|1,881,970
|54,635
|哥倫比亞
|13,606
|2,041,352
|1,864,904
|52,128
|阿根廷
|10,409
|1,885,210
|1,674,555
|47,253
|墨西哥
|17,165
|1,788,905
|1,348,660
|152,016
|波蘭
|6,790
|1,489,512
|1,246,267
|36,054
|南非
|6,041
|1,423,578
|1,254,674
|41,797
|伊朗
|6,608
|1,392,314
|1,183,463
|57,651
|烏克蘭
|4,053
|1,241,863
|1,014,198
|23,307
|秘魯
|8,226
|1,107,239
|1,022,736
|40,107
|印尼
|11,948
|1,024,298
|831,330
|28,855
|荷蘭
|45
|970,156
|12,582
|13,772
|美國疫情全球數據
|26,018,069
確診累積
+147,255(較上日)
|435,816
死亡個案
+3,998(較上日)
|16,105,862
治癒人數
+148,408(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|22,058
|3,221,953
|1,486,190
|38,255
|德克薩斯州
|22,628
|2,297,933
|1,882,504
|35,660
|佛羅里達州
|9,594
|1,667,763
|844,745
|25,675
|紐約州
|11,513
|1,394,675
|528,344
|42,815
|伊利諾伊州
|3,667
|1,108,430
|899,335
|20,853
|佐治亞州
|8,393
|879,221
|383,274
|13,482
|俄亥俄州
|4,263
|872,919
|748,132
|10,856
|賓夕法尼亞州
|4,686
|818,351
|641,871
|20,916
|亞利桑那州
|4,748
|732,643
|99,529
|12,448
|北卡羅萊納州
|3,978
|727,423
|635,543
|8,776
|中國大陸疫情全球數據
|89,277
確診累積
+76(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|82,784
治癒人數
+94(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|7
|2,115
|2,057
|8
|上海
|6
|1,660
|1,550
|7
|黑龍江
|29
|1,476
|972
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|6
|1,309
|591
|7
|河南
|0
|1,303
|1,278
|22
|北京
|4
|1,034
|972
|9
|湖南
|0
|1,028
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,283
確診累積
+60(較上日)
|175
死亡個案
+2(較上日)
|9,162
治癒人數
+61(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|10
|988
|678
|10
|黃大仙區
|1
|822
|755
|39
|觀塘區
|5
|801
|734
|13
|九龍城區
|2
|634
|563
|10
|深水埗區
|13
|611
|521
|21
|沙田區
|1
|599
|566
|8
|葵青區
|4
|568
|516
|5
|東區
|6
|551
|471
|12
|元朗區
|5
|534
|473
|8
|屯門區
|0
|453
|421
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫