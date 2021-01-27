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新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2021/01/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日　時間16:00）
香港疫情全球數據
10,223
確診/疑似
0(較上日)		 174
死亡個案
+1(較上日)		 9,101
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
101,058,801
確診累積
+433,772(較上日)		 2,170,384
死亡個案
+13,914(較上日)		 73,431,063
治癒人數
+376,770(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 140,408 26,011,222 16,104,394 435,452
印度 7,370 10,690,279 10,359,305 153,751
巴西 63,626 8,936,590 7,896,290 218,918
俄羅斯 0 3,756,931 3,174,561 70,482
英國 20,166 3,700,268 1,662,484 100,359
法國 22,136 3,138,498 225,267 74,250
西班牙 36,435 2,733,729 196,958 56,799
意大利 10,584 2,485,956 1,917,117 86,422
土耳其 7,103 2,442,350 2,322,511 25,344
德國 5,636 2,164,043 1,881,933 54,390
哥倫比亞 13,606 2,041,352 1,864,904 52,128
阿根廷 10,409 1,885,210 1,674,555 47,253
墨西哥 17,165 1,788,905 1,348,660 152,016
波蘭 0 1,482,722 1,243,575 35,665
南非 6,041 1,423,578 1,254,674 41,797
伊朗 0 1,385,706 1,177,367 57,560
烏克蘭 3,776 1,241,586 1,013,716 23,293
秘魯 8,226 1,107,239 1,022,736 40,107
印尼 0 1,012,350 820,356 28,468
荷蘭 45 970,156 12,582 13,772
美國疫情全球數據
26,011,222
確診累積
+140,408(較上日)		 435,452
死亡個案
+3,634(較上日)		 16,104,394
治癒人數
+146,940(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 22,058 3,221,953 1,486,190 38,255
德克薩斯州 22,628 2,297,933 1,882,504 35,660
佛羅里達州 9,594 1,667,763 844,745 25,675
紐約州 11,513 1,394,675 528,344 42,815
伊利諾伊州 3,667 1,108,430 899,335 20,853
佐治亞州 8,393 879,221 383,274 13,482
俄亥俄州 4,263 872,919 748,132 10,856
賓夕法尼亞州 4,686 818,351 641,871 20,916
亞利桑那州 4,748 732,643 99,529 12,448
北卡羅萊納州 3,978 727,423 635,543 8,776
中國大陸疫情全球數據
89,273
確診累積
+72(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 82,776
治癒人數
+86(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 7 2,115 2,057 8
上海 6 1,660 1,550 7
黑龍江 29 1,476 972 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 3 1,306 584 7
河南 0 1,303 1,278 22
北京 4 1,034 972 9
湖南 0 1,028 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,223
確診累積
0(較上日)		 174
死亡個案
+1(較上日)		 9,101
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 10 988 678 10
黃大仙區 1 822 755 39
觀塘區 5 801 734 13
九龍城區 2 634 563 10
深水埗區 13 611 521 21
沙田區 1 599 566 8
葵青區 4 568 516 5
東區 6 551 471 12
元朗區 5 534 473 8
屯門區 0 453 421 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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