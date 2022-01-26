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【新冠疫苗】美勞工部取消強制私企接種 續鼓勵打針
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|13,519
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,623
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|359,521,983
確診累積
+2,887,511(較上日)
|5,636,303
死亡個案
+9,460(較上日)
|299,052,937
治癒人數
+2,367,454(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|490,495
|73,449,185
|59,777,331
|894,880
|印度
|285,914
|40,085,116
|37,370,971
|491,154
|巴西
|199,126
|24,334,072
|21,926,277
|623,901
|法國
|501,635
|17,302,548
|10,792,735
|129,489
|英國
|94,031
|16,047,716
|12,593,244
|154,356
|俄羅斯
|0
|11,241,109
|10,071,740
|327,448
|土耳其
|76,341
|11,090,493
|10,398,701
|86,299
|意大利
|211,277
|10,212,621
|7,379,112
|144,343
|西班牙
|114,877
|9,395,767
|5,679,668
|92,376
|德國
|66,329
|8,956,515
|7,387,800
|117,699
|阿根廷
|100,863
|8,041,520
|7,084,885
|119,703
|伊朗
|0
|6,267,559
|6,085,073
|132,274
|哥倫比亞
|19,512
|5,780,910
|5,511,881
|132,737
|墨西哥
|44,902
|4,730,669
|3,808,028
|303,776
|波蘭
|0
|4,584,360
|3,866,914
|104,097
|印尼
|0
|4,294,183
|4,125,080
|144,247
|荷蘭
|0
|4,008,459
|3,043,791
|21,227
|烏克蘭
|24,321
|3,913,809
|3,596,715
|99,584
|南非
|3,197
|3,585,888
|3,418,123
|94,397
|菲律賓
|0
|3,459,646
|3,158,597
|53,598
|美國疫情全球數據
|73,449,185
確診累積
+490,495(較上日)
|894,880
死亡個案
+3,285(較上日)
|59,777,331
治癒人數
+472,390(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|65,016
|7,732,312
|7,653,139
|79,173
|德克薩斯州
|43,444
|6,063,901
|5,985,195
|78,706
|佛羅里達州
|35,266
|5,430,922
|3,669,951
|64,005
|紐約州
|15,080
|4,865,397
|2,611,261
|64,341
|伊利諾伊州
|13,706
|2,851,567
|1,970,944
|33,942
|賓夕法尼亞州
|10,860
|2,592,691
|2,552,942
|39,749
|俄亥俄州
|4,163
|2,520,112
|2,111,480
|32,489
|北卡羅萊納州
|13,017
|2,303,196
|1,926,579
|20,335
|佐治亞州
|16,232
|2,288,693
|1,595,010
|32,488
|密歇根州
|0
|2,168,367
|1,421,905
|31,539
|中國大陸疫情全球數據
|105,751
確診累積
+24(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|98,626
治癒人數
+173(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,806
|4,512
|廣東
|1
|3,727
|3,505
|8
|上海
|10
|3,689
|3,302
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,640
|3
|河南
|2
|2,645
|1,781
|22
|浙江
|1
|2,115
|1,842
|1
|黑龍江
|0
|2,039
|2,022
|13
|雲南
|0
|1,867
|1,806
|2
|江蘇
|0
|1,629
|1,627
|0
|河北
|1
|1,465
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|13,519
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,623
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫