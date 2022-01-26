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新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2022/01/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日　時間16:00）
香港疫情全球數據
13,519
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,623
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
359,521,983
確診累積
+2,887,511(較上日)		 5,636,303
死亡個案
+9,460(較上日)		 299,052,937
治癒人數
+2,367,454(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 490,495 73,449,185 59,777,331 894,880
印度 285,914 40,085,116 37,370,971 491,154
巴西 199,126 24,334,072 21,926,277 623,901
法國 501,635 17,302,548 10,792,735 129,489
英國 94,031 16,047,716 12,593,244 154,356
俄羅斯 0 11,241,109 10,071,740 327,448
土耳其 76,341 11,090,493 10,398,701 86,299
意大利 211,277 10,212,621 7,379,112 144,343
西班牙 114,877 9,395,767 5,679,668 92,376
德國 66,329 8,956,515 7,387,800 117,699
阿根廷 100,863 8,041,520 7,084,885 119,703
伊朗 0 6,267,559 6,085,073 132,274
哥倫比亞 19,512 5,780,910 5,511,881 132,737
墨西哥 44,902 4,730,669 3,808,028 303,776
波蘭 0 4,584,360 3,866,914 104,097
印尼 0 4,294,183 4,125,080 144,247
荷蘭 0 4,008,459 3,043,791 21,227
烏克蘭 24,321 3,913,809 3,596,715 99,584
南非 3,197 3,585,888 3,418,123 94,397
菲律賓 0 3,459,646 3,158,597 53,598
美國疫情全球數據
73,449,185
確診累積
+490,495(較上日)		 894,880
死亡個案
+3,285(較上日)		 59,777,331
治癒人數
+472,390(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 65,016 7,732,312 7,653,139 79,173
德克薩斯州 43,444 6,063,901 5,985,195 78,706
佛羅里達州 35,266 5,430,922 3,669,951 64,005
紐約州 15,080 4,865,397 2,611,261 64,341
伊利諾伊州 13,706 2,851,567 1,970,944 33,942
賓夕法尼亞州 10,860 2,592,691 2,552,942 39,749
俄亥俄州 4,163 2,520,112 2,111,480 32,489
北卡羅萊納州 13,017 2,303,196 1,926,579 20,335
佐治亞州 16,232 2,288,693 1,595,010 32,488
密歇根州 0 2,168,367 1,421,905 31,539
中國大陸疫情全球數據
105,751
確診累積
+24(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 98,626
治癒人數
+173(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,806 4,512
廣東 1 3,727 3,505 8
上海 10 3,689 3,302 7
陝西 0 2,826 2,640 3
河南 2 2,645 1,781 22
浙江 1 2,115 1,842 1
黑龍江 0 2,039 2,022 13
雲南 0 1,867 1,806 2
江蘇 0 1,629 1,627 0
河北 1 1,465 1,451 7
香港疫情全球數據
13,519
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,623
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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