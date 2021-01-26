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新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/01/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日　時間11:00）
香港疫情全球數據
10,159
確診/疑似
0(較上日)		 171
死亡個案
0(較上日)		 9,056
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
100,482,345
確診累積
+398,804(較上日)		 2,152,064
死亡個案
+8,065(較上日)		 72,851,149
治癒人數
+374,671(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 147,704 25,861,597 15,953,228 431,392
印度 5,675 10,677,710 10,345,278 153,624
巴西 28,364 8,872,964 7,826,079 217,712
俄羅斯 0 3,738,690 3,150,763 69,918
英國 22,218 3,680,101 1,648,218 98,723
法國 4,300 3,116,355 223,823 73,636
西班牙 93,822 2,697,294 196,958 56,208
意大利 8,559 2,475,372 1,897,861 85,881
土耳其 5,642 2,435,247 2,314,403 25,210
德國 3,066 2,154,656 1,844,225 53,402
哥倫比亞 12,261 2,027,746 1,849,194 51,747
阿根廷 7,578 1,874,801 1,666,527 47,034
墨西哥 8,521 1,771,740 1,335,876 150,273
波蘭 0 1,478,119 1,237,736 35,401
南非 4,551 1,417,537 1,241,421 41,117
伊朗 0 1,379,286 1,171,070 57,481
烏克蘭 0 1,234,772 986,655 23,001
秘魯 0 1,099,013 1,012,450 39,777
印尼 0 999,256 809,488 28,132
荷蘭 24 966,194 12,510 13,686
美國疫情全球數據
25,861,597
確診累積
+147,704(較上日)		 431,392
死亡個案
+1,832(較上日)		 15,953,228
治癒人數
+210,261(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 26,866 3,199,895 1,444,216 37,527
德克薩斯州 19,020 2,275,305 1,859,898 35,328
佛羅里達州 8,720 1,658,169 839,241 25,446
紐約州 13,013 1,383,162 524,948 42,605
伊利諾伊州 2,944 1,104,763 892,746 20,744
佐治亞州 3,917 870,828 382,277 13,303
俄亥俄州 4,334 868,656 736,651 10,768
賓夕法尼亞州 4,714 813,665 638,214 20,702
亞利桑那州 5,321 727,895 98,779 12,239
北卡羅萊納州 4,633 723,445 635,543 8,720
中國大陸疫情全球數據
89,197
確診累積
+79(較上日)		 4,636
死亡個案
+1(較上日)		 82,676
治癒人數
+41(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 2 2,108 2,057 8
上海 10 1,654 1,533 7
黑龍江 53 1,447 965 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河南 0 1,303 1,277 22
河北 2 1,299 514 7
北京 2 1,030 968 9
湖南 1 1,028 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,159
確診累積
0(較上日)		 171
死亡個案
0(較上日)		 9,056
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 958 658 9
黃大仙區 0 820 754 39
觀塘區 0 791 729 13
九龍城區 0 631 558 9
沙田區 0 596 564 8
深水埗區 0 590 518 21
葵青區 0 558 513 5
東區 0 539 468 12
元朗區 0 522 467 8
屯門區 0 452 421 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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