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【特朗普卸任】於佛州設前總統辦公室 外界猜不再參選
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|10,159
確診/疑似
0(較上日)
|171
死亡個案
0(較上日)
|9,056
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|100,482,345
確診累積
+398,804(較上日)
|2,152,064
死亡個案
+8,065(較上日)
|72,851,149
治癒人數
+374,671(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|147,704
|25,861,597
|15,953,228
|431,392
|印度
|5,675
|10,677,710
|10,345,278
|153,624
|巴西
|28,364
|8,872,964
|7,826,079
|217,712
|俄羅斯
|0
|3,738,690
|3,150,763
|69,918
|英國
|22,218
|3,680,101
|1,648,218
|98,723
|法國
|4,300
|3,116,355
|223,823
|73,636
|西班牙
|93,822
|2,697,294
|196,958
|56,208
|意大利
|8,559
|2,475,372
|1,897,861
|85,881
|土耳其
|5,642
|2,435,247
|2,314,403
|25,210
|德國
|3,066
|2,154,656
|1,844,225
|53,402
|哥倫比亞
|12,261
|2,027,746
|1,849,194
|51,747
|阿根廷
|7,578
|1,874,801
|1,666,527
|47,034
|墨西哥
|8,521
|1,771,740
|1,335,876
|150,273
|波蘭
|0
|1,478,119
|1,237,736
|35,401
|南非
|4,551
|1,417,537
|1,241,421
|41,117
|伊朗
|0
|1,379,286
|1,171,070
|57,481
|烏克蘭
|0
|1,234,772
|986,655
|23,001
|秘魯
|0
|1,099,013
|1,012,450
|39,777
|印尼
|0
|999,256
|809,488
|28,132
|荷蘭
|24
|966,194
|12,510
|13,686
|美國疫情全球數據
|25,861,597
確診累積
+147,704(較上日)
|431,392
死亡個案
+1,832(較上日)
|15,953,228
治癒人數
+210,261(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|26,866
|3,199,895
|1,444,216
|37,527
|德克薩斯州
|19,020
|2,275,305
|1,859,898
|35,328
|佛羅里達州
|8,720
|1,658,169
|839,241
|25,446
|紐約州
|13,013
|1,383,162
|524,948
|42,605
|伊利諾伊州
|2,944
|1,104,763
|892,746
|20,744
|佐治亞州
|3,917
|870,828
|382,277
|13,303
|俄亥俄州
|4,334
|868,656
|736,651
|10,768
|賓夕法尼亞州
|4,714
|813,665
|638,214
|20,702
|亞利桑那州
|5,321
|727,895
|98,779
|12,239
|北卡羅萊納州
|4,633
|723,445
|635,543
|8,720
|中國大陸疫情全球數據
|89,197
確診累積
+79(較上日)
|4,636
死亡個案
+1(較上日)
|82,676
治癒人數
+41(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,108
|2,057
|8
|上海
|10
|1,654
|1,533
|7
|黑龍江
|53
|1,447
|965
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河南
|0
|1,303
|1,277
|22
|河北
|2
|1,299
|514
|7
|北京
|2
|1,030
|968
|9
|湖南
|1
|1,028
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,159
確診累積
0(較上日)
|171
死亡個案
0(較上日)
|9,056
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|958
|658
|9
|黃大仙區
|0
|820
|754
|39
|觀塘區
|0
|791
|729
|13
|九龍城區
|0
|631
|558
|9
|沙田區
|0
|596
|564
|8
|深水埗區
|0
|590
|518
|21
|葵青區
|0
|558
|513
|5
|東區
|0
|539
|468
|12
|元朗區
|0
|522
|467
|8
|屯門區
|0
|452
|421
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫