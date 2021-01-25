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新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/01/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日　時間15:00）
香港疫情全球數據
10,086
確診/疑似
0(較上日)		 169
死亡個案
0(較上日)		 9,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
99,972,106
確診累積
+312,909(較上日)		 2,141,680
死亡個案
+6,174(較上日)		 72,363,774
治癒人數
+256,189(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 122,602 25,702,125 15,742,027 429,490
印度 7,536 10,668,674 10,330,084 153,508
巴西 28,346 8,844,600 7,821,376 217,081
俄羅斯 0 3,719,400 3,131,760 69,462
英國 30,068 3,657,857 1,631,400 98,129
法國 18,332 3,112,055 223,080 73,190
西班牙 0 2,603,472 196,958 55,441
意大利 0 2,466,813 1,882,074 85,461
土耳其 5,277 2,429,605 2,307,721 25,073
德國 2,151 2,147,769 1,840,970 52,777
哥倫比亞 12,516 2,015,485 1,832,168 51,374
阿根廷 5,031 1,867,223 1,656,149 46,827
墨西哥 10,872 1,763,219 1,320,448 149,614
波蘭 0 1,475,445 1,230,446 35,363
南非 8,147 1,412,986 1,230,520 40,874
伊朗 0 1,372,977 1,164,794 57,383
烏克蘭 0 1,231,965 980,769 22,926
秘魯 5,075 1,099,013 1,012,450 39,777
印尼 0 989,262 798,810 27,835
荷蘭 49 962,153 12,428 13,646
美國疫情全球數據
25,702,125
確診累積
+122,602(較上日)		 429,490
死亡個案
+1,777(較上日)		 15,742,027
治癒人數
+78,128(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 21,412 3,173,029 1,412,011 37,118
德克薩斯州 7,426 2,256,285 1,830,930 35,193
佛羅里達州 9,535 1,649,449 833,493 25,312
紐約州 12,709 1,370,149 521,734 42,388
伊利諾伊州 3,292 1,101,819 886,657 20,680
佐治亞州 4,753 866,911 381,007 13,250
俄亥俄州 4,481 864,322 731,088 10,711
賓夕法尼亞州 3,667 808,951 631,966 20,646
亞利桑那州 7,217 722,574 97,960 12,238
北卡羅萊納州 6,096 718,812 579,573 8,695
中國大陸疫情全球數據
89,115
確診累積
+117(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,630
治癒人數
+50(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 2 2,106 2,055 8
上海 3 1,644 1,532 7
黑龍江 35 1,394 964 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河南 0 1,303 1,277 22
河北 6 1,294 481 7
北京 3 1,028 966 9
湖南 0 1,027 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,086
確診累積
0(較上日)		 169
死亡個案
0(較上日)		 9,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 42 958 658 9
黃大仙區 4 820 754 39
觀塘區 9 791 729 13
九龍城區 10 631 558 9
沙田區 3 596 564 8
深水埗區 12 590 518 21
葵青區 7 558 513 5
東區 14 539 468 12
元朗區 9 522 467 8
屯門區 2 452 421 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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