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【特朗普卸任】面臨參議院彈劾 擬報復共和黨「叛徒」
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|10,086
確診/疑似
0(較上日)
|169
死亡個案
0(較上日)
|9,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|99,972,106
確診累積
+312,909(較上日)
|2,141,680
死亡個案
+6,174(較上日)
|72,363,774
治癒人數
+256,189(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|122,602
|25,702,125
|15,742,027
|429,490
|印度
|7,536
|10,668,674
|10,330,084
|153,508
|巴西
|28,346
|8,844,600
|7,821,376
|217,081
|俄羅斯
|0
|3,719,400
|3,131,760
|69,462
|英國
|30,068
|3,657,857
|1,631,400
|98,129
|法國
|18,332
|3,112,055
|223,080
|73,190
|西班牙
|0
|2,603,472
|196,958
|55,441
|意大利
|0
|2,466,813
|1,882,074
|85,461
|土耳其
|5,277
|2,429,605
|2,307,721
|25,073
|德國
|2,151
|2,147,769
|1,840,970
|52,777
|哥倫比亞
|12,516
|2,015,485
|1,832,168
|51,374
|阿根廷
|5,031
|1,867,223
|1,656,149
|46,827
|墨西哥
|10,872
|1,763,219
|1,320,448
|149,614
|波蘭
|0
|1,475,445
|1,230,446
|35,363
|南非
|8,147
|1,412,986
|1,230,520
|40,874
|伊朗
|0
|1,372,977
|1,164,794
|57,383
|烏克蘭
|0
|1,231,965
|980,769
|22,926
|秘魯
|5,075
|1,099,013
|1,012,450
|39,777
|印尼
|0
|989,262
|798,810
|27,835
|荷蘭
|49
|962,153
|12,428
|13,646
|美國疫情全球數據
|25,702,125
確診累積
+122,602(較上日)
|429,490
死亡個案
+1,777(較上日)
|15,742,027
治癒人數
+78,128(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|21,412
|3,173,029
|1,412,011
|37,118
|德克薩斯州
|7,426
|2,256,285
|1,830,930
|35,193
|佛羅里達州
|9,535
|1,649,449
|833,493
|25,312
|紐約州
|12,709
|1,370,149
|521,734
|42,388
|伊利諾伊州
|3,292
|1,101,819
|886,657
|20,680
|佐治亞州
|4,753
|866,911
|381,007
|13,250
|俄亥俄州
|4,481
|864,322
|731,088
|10,711
|賓夕法尼亞州
|3,667
|808,951
|631,966
|20,646
|亞利桑那州
|7,217
|722,574
|97,960
|12,238
|北卡羅萊納州
|6,096
|718,812
|579,573
|8,695
|中國大陸疫情全球數據
|89,115
確診累積
+117(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,630
治癒人數
+50(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,106
|2,055
|8
|上海
|3
|1,644
|1,532
|7
|黑龍江
|35
|1,394
|964
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河南
|0
|1,303
|1,277
|22
|河北
|6
|1,294
|481
|7
|北京
|3
|1,028
|966
|9
|湖南
|0
|1,027
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,086
確診累積
0(較上日)
|169
死亡個案
0(較上日)
|9,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|42
|958
|658
|9
|黃大仙區
|4
|820
|754
|39
|觀塘區
|9
|791
|729
|13
|九龍城區
|10
|631
|558
|9
|沙田區
|3
|596
|564
|8
|深水埗區
|12
|590
|518
|21
|葵青區
|7
|558
|513
|5
|東區
|14
|539
|468
|12
|元朗區
|9
|522
|467
|8
|屯門區
|2
|452
|421
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫