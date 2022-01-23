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新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2022/01/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日　時間12:00）
香港疫情全球數據
13,146
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,514
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
349,958,506
確診累積
+2,311,795(較上日)		 5,611,543
死亡個案
+4,768(較上日)		 290,009,108
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 333,978 71,728,557 58,319,265 888,623
印度 308,269 39,212,000 36,539,609 489,422
巴西 202,466 23,960,207 21,851,922 622,979
法國 389,320 16,390,818 10,122,011 128,514
英國 75,429 15,784,488 12,054,730 153,787
俄羅斯 0 11,044,986 10,000,577 325,433
土耳其 72,856 10,881,626 10,162,714 85,784
意大利 177,335 9,781,191 6,913,946 143,296
西班牙 0 8,975,458 5,443,632 91,741
德國 38,747 8,641,865 7,206,100 117,323
阿根廷 98,146 7,792,652 6,750,686 119,103
伊朗 0 6,245,346 6,078,024 132,202
哥倫比亞 28,027 5,714,092 5,415,547 132,023
墨西哥 51,368 4,646,957 3,662,458 303,085
波蘭 0 4,484,095 3,834,813 103,819
印尼 0 4,283,453 4,122,555 144,206
烏克蘭 0 3,842,011 3,580,878 99,129
荷蘭 0 3,824,344 3,006,937 21,210
南非 3,049 3,579,428 3,405,713 94,063
菲律賓 0 3,387,524 3,053,499 53,406
美國疫情全球數據
71,728,557
確診累積
+333,978(較上日)		 888,623
死亡個案
+980(較上日)		 58,319,265
治癒人數
+239,455(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 43,998 7,420,876 7,342,070 78,806
德克薩斯州 54,691 5,919,216 5,840,793 78,423
佛羅里達州 22,818 5,351,391 3,666,925 63,576
紐約州 23,333 4,813,820 2,597,185 63,619
伊利諾伊州 0 2,773,362 1,924,335 33,446
賓夕法尼亞州 17,623 2,560,167 2,520,680 39,487
俄亥俄州 15,677 2,496,243 2,053,374 31,987
佐治亞州 0 2,229,675 1,592,077 32,294
北卡羅萊納州 0 2,212,752 1,748,088 20,193
密歇根州 0 2,124,225 1,382,066 31,502
中國大陸疫情全球數據
105,605
確診累積
+51(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 98,047
治癒人數
+197(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,805 4,512
廣東 7 3,718 3,482 8
上海 13 3,646 3,223 7
陝西 0 2,826 2,453 3
河南 1 2,639 1,696 22
浙江 6 2,109 1,842 1
黑龍江 0 2,035 2,022 13
雲南 5 1,858 1,798 2
江蘇 0 1,629 1,626 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
13,146
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,514
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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