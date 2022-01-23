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日本九州6.6級地震 10多人受傷
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|13,146
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,514
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|349,958,506
確診累積
+2,311,795(較上日)
|5,611,543
死亡個案
+4,768(較上日)
|290,009,108
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|333,978
|71,728,557
|58,319,265
|888,623
|印度
|308,269
|39,212,000
|36,539,609
|489,422
|巴西
|202,466
|23,960,207
|21,851,922
|622,979
|法國
|389,320
|16,390,818
|10,122,011
|128,514
|英國
|75,429
|15,784,488
|12,054,730
|153,787
|俄羅斯
|0
|11,044,986
|10,000,577
|325,433
|土耳其
|72,856
|10,881,626
|10,162,714
|85,784
|意大利
|177,335
|9,781,191
|6,913,946
|143,296
|西班牙
|0
|8,975,458
|5,443,632
|91,741
|德國
|38,747
|8,641,865
|7,206,100
|117,323
|阿根廷
|98,146
|7,792,652
|6,750,686
|119,103
|伊朗
|0
|6,245,346
|6,078,024
|132,202
|哥倫比亞
|28,027
|5,714,092
|5,415,547
|132,023
|墨西哥
|51,368
|4,646,957
|3,662,458
|303,085
|波蘭
|0
|4,484,095
|3,834,813
|103,819
|印尼
|0
|4,283,453
|4,122,555
|144,206
|烏克蘭
|0
|3,842,011
|3,580,878
|99,129
|荷蘭
|0
|3,824,344
|3,006,937
|21,210
|南非
|3,049
|3,579,428
|3,405,713
|94,063
|菲律賓
|0
|3,387,524
|3,053,499
|53,406
|美國疫情全球數據
|71,728,557
確診累積
+333,978(較上日)
|888,623
死亡個案
+980(較上日)
|58,319,265
治癒人數
+239,455(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|43,998
|7,420,876
|7,342,070
|78,806
|德克薩斯州
|54,691
|5,919,216
|5,840,793
|78,423
|佛羅里達州
|22,818
|5,351,391
|3,666,925
|63,576
|紐約州
|23,333
|4,813,820
|2,597,185
|63,619
|伊利諾伊州
|0
|2,773,362
|1,924,335
|33,446
|賓夕法尼亞州
|17,623
|2,560,167
|2,520,680
|39,487
|俄亥俄州
|15,677
|2,496,243
|2,053,374
|31,987
|佐治亞州
|0
|2,229,675
|1,592,077
|32,294
|北卡羅萊納州
|0
|2,212,752
|1,748,088
|20,193
|密歇根州
|0
|2,124,225
|1,382,066
|31,502
|中國大陸疫情全球數據
|105,605
確診累積
+51(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|98,047
治癒人數
+197(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,805
|4,512
|廣東
|7
|3,718
|3,482
|8
|上海
|13
|3,646
|3,223
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,453
|3
|河南
|1
|2,639
|1,696
|22
|浙江
|6
|2,109
|1,842
|1
|黑龍江
|0
|2,035
|2,022
|13
|雲南
|5
|1,858
|1,798
|2
|江蘇
|0
|1,629
|1,626
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|13,146
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,514
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫