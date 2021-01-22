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【牛津疫苗】南非購買疫苗價格 貴歐盟國家近1倍半
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|9,929
確診/疑似
+61(較上日)
|168
死亡個案
+1(較上日)
|8,949
治癒人數
+45(較上日)
|環球疫情全球數據
|98,380,680
確診累積
+690,716(較上日)
|2,105,264
死亡個案
+15,221(較上日)
|71,097,659
治癒人數
+511,560(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|172,743
|25,196,086
|15,425,247
|420,285
|印度
|6,597
|10,626,200
|10,283,708
|153,067
|巴西
|59,946
|8,699,814
|7,673,092
|214,228
|俄羅斯
|21,513
|3,677,352
|3,081,536
|68,412
|英國
|37,967
|3,553,802
|1,586,707
|94,765
|法國
|22,586
|3,046,371
|220,650
|72,139
|西班牙
|148,269
|2,560,587
|196,958
|55,041
|意大利
|14,055
|2,428,221
|1,827,451
|84,202
|土耳其
|6,289
|2,412,505
|2,290,032
|24,640
|德國
|10,909
|2,112,343
|1,797,648
|51,229
|哥倫比亞
|15,366
|1,972,345
|1,801,134
|50,187
|阿根廷
|11,396
|1,843,077
|1,625,755
|46,355
|墨西哥
|22,339
|1,711,283
|1,277,978
|146,174
|波蘭
|6,693
|1,464,448
|1,215,732
|34,908
|南非
|11,381
|1,380,807
|1,183,443
|39,501
|伊朗
|0
|1,354,520
|1,144,549
|57,150
|烏克蘭
|5,679
|1,222,459
|961,668
|22,698
|秘魯
|4,232
|1,082,907
|997,285
|39,274
|印尼
|13,632
|965,283
|781,147
|27,453
|荷蘭
|68
|945,948
|12,155
|13,439
|美國疫情全球數據
|25,196,086
確診累積
+172,743(較上日)
|420,285
死亡個案
+3,850(較上日)
|15,425,247
治癒人數
+130,961(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|25,135
|3,103,836
|1,373,151
|35,766
|德克薩斯州
|22,317
|2,214,767
|1,799,514
|34,165
|佛羅里達州
|12,873
|1,613,884
|818,636
|24,739
|紐約州
|14,057
|1,328,973
|514,217
|41,848
|伊利諾伊州
|4,979
|1,086,333
|868,632
|20,423
|俄亥俄州
|7,271
|849,704
|712,864
|10,519
|佐治亞州
|8,150
|844,799
|374,886
|12,889
|賓夕法尼亞州
|5,584
|794,659
|615,290
|20,174
|亞利桑那州
|0
|699,942
|95,230
|11,772
|北卡羅萊納州
|7,187
|698,099
|579,573
|8,339
|中國大陸疫情全球數據
|88,808
確診累積
+70(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,505
治癒人數
+18(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|4
|2,098
|2,049
|8
|上海
|6
|1,624
|1,517
|7
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河南
|0
|1,303
|1,276
|22
|黑龍江
|37
|1,274
|955
|13
|河北
|4
|1,249
|406
|7
|湖南
|0
|1,026
|1,017
|4
|北京
|3
|1,020
|964
|9
|安徽
|1
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,929
確診累積
+61(較上日)
|168
死亡個案
+1(較上日)
|8,949
治癒人數
+45(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|816
|732
|38
|油尖旺區
|0
|788
|613
|9
|觀塘區
|0
|773
|713
|12
|九龍城區
|0
|607
|531
|9
|沙田區
|0
|587
|559
|8
|深水埗區
|0
|568
|498
|19
|葵青區
|0
|543
|492
|5
|東區
|0
|509
|457
|11
|元朗區
|0
|497
|440
|8
|屯門區
|0
|442
|403
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫