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新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/01/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日　時間19:00）
香港疫情全球數據
9,929
確診/疑似
+61(較上日)		 168
死亡個案
+1(較上日)		 8,949
治癒人數
+45(較上日)
環球疫情全球數據
98,373,922
確診累積
+683,958(較上日)		 2,105,066
死亡個案
+15,023(較上日)		 71,089,489
治癒人數
+503,390(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 172,743 25,196,086 15,425,247 420,285
印度 6,597 10,626,200 10,283,708 153,067
巴西 59,946 8,699,814 7,673,092 214,228
俄羅斯 21,513 3,677,352 3,081,536 68,412
英國 37,938 3,553,773 1,586,707 94,765
法國 22,586 3,046,371 220,650 72,139
西班牙 148,269 2,560,587 196,958 55,041
意大利 14,055 2,428,221 1,827,451 84,202
土耳其 6,289 2,412,505 2,290,032 24,640
德國 9,439 2,110,873 1,797,648 51,151
哥倫比亞 15,366 1,972,345 1,801,134 50,187
阿根廷 11,396 1,843,077 1,625,755 46,355
墨西哥 22,339 1,711,283 1,277,978 146,174
波蘭 6,693 1,464,448 1,215,732 34,908
南非 11,381 1,380,807 1,183,443 39,501
伊朗 0 1,354,520 1,144,549 57,150
烏克蘭 5,679 1,222,459 961,668 22,698
秘魯 4,232 1,082,907 997,285 39,274
印尼 13,632 965,283 781,147 27,453
荷蘭 68 945,948 12,155 13,439
美國疫情全球數據
25,196,086
確診累積
+172,743(較上日)		 420,285
死亡個案
+3,850(較上日)		 15,425,247
治癒人數
+130,961(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 25,135 3,103,836 1,373,151 35,766
德克薩斯州 22,317 2,214,767 1,799,514 34,165
佛羅里達州 12,873 1,613,884 818,636 24,739
紐約州 14,057 1,328,973 514,217 41,848
伊利諾伊州 4,979 1,086,333 868,632 20,423
俄亥俄州 7,271 849,704 712,864 10,519
佐治亞州 8,150 844,799 374,886 12,889
賓夕法尼亞州 5,584 794,659 615,290 20,174
亞利桑那州 0 699,942 95,230 11,772
北卡羅萊納州 7,187 698,099 579,573 8,339
中國大陸疫情全球數據
88,808
確診累積
+70(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,504
治癒人數
+17(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 4 2,098 2,049 8
上海 6 1,624 1,517 7
浙江 0 1,316 1,305 1
河南 0 1,303 1,276 22
黑龍江 37 1,274 955 13
河北 4 1,249 405 7
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 3 1,020 964 9
安徽 1 994 987 6
香港疫情全球數據
9,929
確診累積
+61(較上日)		 168
死亡個案
+1(較上日)		 8,949
治癒人數
+45(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 816 732 38
油尖旺區 0 788 613 9
觀塘區 0 773 713 12
九龍城區 0 607 531 9
沙田區 0 587 559 8
深水埗區 0 568 498 19
葵青區 0 543 492 5
東區 0 509 457 11
元朗區 0 497 440 8
屯門區 0 442 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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