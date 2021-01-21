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【特朗普卸任】有議員倡以特朗普命名公路 民主黨人：連一張凳都唔值
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|9,798
確診/疑似
0(較上日)
|166
死亡個案
0(較上日)
|8,865
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|97,517,120
確診累積
+518,005(較上日)
|2,085,889
死亡個案
+13,510(較上日)
|70,426,213
治癒人數
+362,857(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|180,457
|24,998,975
|15,291,099
|415,894
|印度
|5,504
|10,611,719
|10,265,706
|152,906
|巴西
|64,126
|8,639,868
|7,618,080
|212,893
|俄羅斯
|0
|3,633,952
|3,027,316
|67,220
|英國
|38,969
|3,515,796
|1,571,519
|93,469
|法國
|26,877
|3,023,661
|219,354
|71,792
|意大利
|13,568
|2,414,166
|1,806,932
|83,681
|西班牙
|41,576
|2,412,318
|196,958
|54,637
|土耳其
|6,435
|2,406,216
|2,283,919
|24,487
|德國
|17,019
|2,100,618
|1,778,319
|50,296
|哥倫比亞
|17,908
|1,956,979
|1,786,170
|49,792
|阿根廷
|12,112
|1,831,681
|1,613,773
|46,216
|墨西哥
|20,548
|1,688,944
|1,264,780
|144,371
|波蘭
|0
|1,450,747
|1,207,359
|34,141
|南非
|12,710
|1,369,426
|1,160,412
|38,854
|伊朗
|0
|1,348,316
|1,137,812
|57,057
|烏克蘭
|0
|1,210,854
|932,809
|22,264
|秘魯
|5,461
|1,078,675
|993,509
|39,157
|荷蘭
|73
|940,106
|12,102
|13,350
|印尼
|0
|939,948
|763,703
|26,857
|美國疫情全球數據
|24,998,975
確診累積
+180,457(較上日)
|415,894
死亡個案
+4,237(較上日)
|15,291,099
治癒人數
+183,811(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|19,830
|3,078,701
|1,351,991
|35,026
|德克薩斯州
|26,403
|2,192,450
|1,776,393
|33,702
|佛羅里達州
|11,914
|1,601,011
|814,262
|24,578
|紐約州
|13,725
|1,314,916
|512,419
|41,620
|伊利諾伊州
|4,822
|1,081,354
|861,450
|20,285
|俄亥俄州
|6,378
|842,433
|704,045
|10,410
|佐治亞州
|8,205
|836,649
|373,155
|12,778
|賓夕法尼亞州
|5,641
|789,075
|610,872
|19,928
|田納西州
|4,483
|694,291
|633,428
|8,556
|北卡羅萊納州
|6,415
|690,912
|579,573
|8,200
|中國大陸疫情全球數據
|88,701
確診累積
+134(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,468
治癒人數
+18(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,094
|2,047
|8
|上海
|9
|1,615
|1,513
|7
|浙江
|0
|1,316
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,276
|22
|河北
|15
|1,231
|392
|7
|黑龍江
|67
|1,227
|955
|13
|湖南
|0
|1,026
|1,017
|4
|北京
|3
|1,017
|964
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,798
確診累積
0(較上日)
|166
死亡個案
0(較上日)
|8,865
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|816
|732
|38
|油尖旺區
|0
|788
|613
|9
|觀塘區
|0
|773
|713
|12
|九龍城區
|0
|607
|531
|9
|沙田區
|0
|587
|559
|8
|深水埗區
|0
|568
|498
|19
|葵青區
|0
|543
|492
|5
|東區
|0
|509
|457
|11
|元朗區
|0
|497
|440
|8
|屯門區
|0
|442
|403
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫