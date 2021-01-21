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新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/01/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日　時間14:00）
香港疫情全球數據
9,798
確診/疑似
0(較上日)		 166
死亡個案
0(較上日)		 8,865
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
97,517,120
確診累積
+518,005(較上日)		 2,085,889
死亡個案
+13,510(較上日)		 70,426,213
治癒人數
+362,857(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 180,457 24,998,975 15,291,099 415,894
印度 5,504 10,611,719 10,265,706 152,906
巴西 64,126 8,639,868 7,618,080 212,893
俄羅斯 0 3,633,952 3,027,316 67,220
英國 38,969 3,515,796 1,571,519 93,469
法國 26,877 3,023,661 219,354 71,792
意大利 13,568 2,414,166 1,806,932 83,681
西班牙 41,576 2,412,318 196,958 54,637
土耳其 6,435 2,406,216 2,283,919 24,487
德國 17,019 2,100,618 1,778,319 50,296
哥倫比亞 17,908 1,956,979 1,786,170 49,792
阿根廷 12,112 1,831,681 1,613,773 46,216
墨西哥 20,548 1,688,944 1,264,780 144,371
波蘭 0 1,450,747 1,207,359 34,141
南非 12,710 1,369,426 1,160,412 38,854
伊朗 0 1,348,316 1,137,812 57,057
烏克蘭 0 1,210,854 932,809 22,264
秘魯 5,461 1,078,675 993,509 39,157
荷蘭 73 940,106 12,102 13,350
印尼 0 939,948 763,703 26,857
美國疫情全球數據
24,998,975
確診累積
+180,457(較上日)		 415,894
死亡個案
+4,237(較上日)		 15,291,099
治癒人數
+183,811(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 19,830 3,078,701 1,351,991 35,026
德克薩斯州 26,403 2,192,450 1,776,393 33,702
佛羅里達州 11,914 1,601,011 814,262 24,578
紐約州 13,725 1,314,916 512,419 41,620
伊利諾伊州 4,822 1,081,354 861,450 20,285
俄亥俄州 6,378 842,433 704,045 10,410
佐治亞州 8,205 836,649 373,155 12,778
賓夕法尼亞州 5,641 789,075 610,872 19,928
田納西州 4,483 694,291 633,428 8,556
北卡羅萊納州 6,415 690,912 579,573 8,200
中國大陸疫情全球數據
88,701
確診累積
+134(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,468
治癒人數
+18(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,150 63,637 4,512
廣東 1 2,094 2,047 8
上海 9 1,615 1,513 7
浙江 0 1,316 1,298 1
河南 0 1,303 1,276 22
河北 15 1,231 392 7
黑龍江 67 1,227 955 13
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 3 1,017 964 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,798
確診累積
0(較上日)		 166
死亡個案
0(較上日)		 8,865
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 816 732 38
油尖旺區 0 788 613 9
觀塘區 0 773 713 12
九龍城區 0 607 531 9
沙田區 0 587 559 8
深水埗區 0 568 498 19
葵青區 0 543 492 5
東區 0 509 457 11
元朗區 0 497 440 8
屯門區 0 442 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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