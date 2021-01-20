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新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/01/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日　時間19:00）
香港疫情全球數據
9,798
確診/疑似
+77(較上日)		 166
死亡個案
+1(較上日)		 8,865
治癒人數
+37(較上日)
環球疫情全球數據
96,916,463
確診累積
+571,562(較上日)		 2,070,699
死亡個案
+15,379(較上日)		 70,005,306
治癒人數
+599,724(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 177,323 24,809,841 15,104,363 411,520
印度 13,795 10,596,442 10,245,741 152,754
巴西 63,504 8,575,742 7,618,080 211,511
俄羅斯 21,152 3,633,952 3,027,316 67,220
英國 33,393 3,476,824 1,558,503 91,643
法國 23,626 2,996,784 217,745 71,482
意大利 10,496 2,400,598 1,781,917 83,157
土耳其 6,818 2,399,781 2,277,987 24,328
西班牙 34,291 2,370,742 196,958 54,173
德國 10,932 2,074,964 1,757,713 49,244
哥倫比亞 15,939 1,939,071 1,769,935 49,402
阿根廷 12,141 1,819,569 1,604,373 46,066
墨西哥 18,894 1,668,396 1,251,782 142,832
波蘭 6,943 1,450,747 1,207,359 34,141
南非 9,780 1,356,716 1,144,857 38,288
伊朗 0 1,342,134 1,131,883 56,973
烏克蘭 4,729 1,210,854 932,809 22,264
秘魯 4,412 1,073,214 989,367 39,044
印尼 12,568 939,948 763,703 26,857
荷蘭 84 934,503 12,038 13,264
美國疫情全球數據
24,809,841
確診累積
+177,323(較上日)		 411,520
死亡個案
+2,833(較上日)		 15,104,363
治癒人數
+233,761(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 34,789 3,058,871 1,328,940 34,436
德克薩斯州 22,448 2,166,047 1,751,891 33,262
佛羅里達州 9,816 1,589,097 809,125 24,436
紐約州 13,598 1,301,191 510,278 41,380
伊利諾伊州 4,318 1,076,532 852,789 20,153
俄亥俄州 4,989 836,055 694,905 10,339
佐治亞州 7,492 828,444 371,584 12,582
賓夕法尼亞州 6,904 783,434 598,433 19,523
田納西州 2,057 689,808 624,306 8,470
亞利桑那州 6,417 685,699 93,289 11,266
中國大陸疫情全球數據
88,566
確診累積
+105(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,450
治癒人數
+15(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,093 2,044 8
上海 4 1,606 1,512 7
浙江 2 1,316 1,298 1
河南 0 1,303 1,276 22
河北 18 1,216 384 7
黑龍江 16 1,159 954 13
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 7 1,014 962 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,798
確診累積
+77(較上日)		 166
死亡個案
+1(較上日)		 8,865
治癒人數
+37(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 816 732 38
油尖旺區 0 788 613 9
觀塘區 0 773 713 12
九龍城區 0 607 531 9
沙田區 0 587 559 8
深水埗區 0 568 498 19
葵青區 0 543 492 5
東區 0 509 457 11
元朗區 0 497 440 8
屯門區 0 442 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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