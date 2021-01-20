上一篇文章
【拜登就職】12國民警衛軍被踢出就職典禮駐守名單
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|9,721
確診/疑似
0(較上日)
|165
死亡個案
0(較上日)
|8,828
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|96,841,150
確診累積
+496,249(較上日)
|2,068,679
死亡個案
+13,359(較上日)
|69,923,807
治癒人數
+518,225(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|177,323
|24,809,841
|15,104,363
|411,520
|印度
|13,795
|10,596,442
|10,245,741
|152,754
|巴西
|63,504
|8,575,742
|7,618,080
|211,511
|俄羅斯
|0
|3,612,800
|3,002,026
|66,623
|英國
|33,373
|3,476,804
|1,558,503
|91,643
|法國
|23,626
|2,996,784
|217,745
|71,482
|意大利
|10,496
|2,400,598
|1,781,917
|83,157
|土耳其
|6,818
|2,399,781
|2,277,987
|24,328
|西班牙
|34,291
|2,370,742
|196,958
|54,173
|德國
|7,583
|2,071,615
|1,757,713
|49,244
|哥倫比亞
|15,939
|1,939,071
|1,769,935
|49,402
|阿根廷
|12,141
|1,819,569
|1,604,373
|46,066
|墨西哥
|18,894
|1,668,396
|1,251,782
|142,832
|波蘭
|0
|1,443,804
|1,197,034
|33,698
|南非
|9,780
|1,356,716
|1,144,857
|38,288
|伊朗
|0
|1,342,134
|1,131,883
|56,973
|烏克蘭
|0
|1,206,125
|917,824
|22,037
|秘魯
|4,412
|1,073,214
|989,367
|39,044
|荷蘭
|84
|934,503
|12,038
|13,264
|印尼
|0
|927,380
|753,948
|26,590
|美國疫情全球數據
|24,809,841
確診累積
+177,323(較上日)
|411,520
死亡個案
+2,833(較上日)
|15,104,363
治癒人數
+233,761(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|34,789
|3,058,871
|1,328,940
|34,436
|德克薩斯州
|22,448
|2,166,047
|1,751,891
|33,262
|佛羅里達州
|9,816
|1,589,097
|809,125
|24,436
|紐約州
|13,598
|1,301,191
|510,278
|41,380
|伊利諾伊州
|4,318
|1,076,532
|852,789
|20,153
|俄亥俄州
|4,989
|836,055
|694,905
|10,339
|佐治亞州
|7,492
|828,444
|371,584
|12,582
|賓夕法尼亞州
|6,904
|783,434
|598,433
|19,523
|田納西州
|2,057
|689,808
|624,306
|8,470
|亞利桑那州
|6,417
|685,699
|93,289
|11,266
|中國大陸疫情全球數據
|88,559
確診累積
+98(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,450
治癒人數
+15(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,093
|2,044
|8
|上海
|4
|1,606
|1,512
|7
|浙江
|2
|1,316
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,276
|22
|河北
|13
|1,211
|384
|7
|黑龍江
|16
|1,159
|954
|13
|湖南
|0
|1,026
|1,017
|4
|北京
|7
|1,014
|962
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,721
確診累積
0(較上日)
|165
死亡個案
0(較上日)
|8,828
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|816
|732
|38
|油尖旺區
|0
|788
|613
|9
|觀塘區
|0
|773
|713
|12
|九龍城區
|0
|607
|531
|9
|沙田區
|0
|587
|559
|8
|深水埗區
|0
|568
|498
|19
|葵青區
|0
|543
|492
|5
|東區
|0
|509
|457
|11
|元朗區
|0
|497
|440
|8
|屯門區
|0
|442
|403
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫