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新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間07:00）

國際形勢 07:00 2021/01/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日　時間07:00）
香港疫情全球數據
9,721
確診/疑似
0(較上日)		 165
死亡個案
0(較上日)		 8,828
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
96,747,638
確診累積
+402,737(較上日)		 2,065,716
死亡個案
+10,396(較上日)		 69,747,951
治癒人數
+342,369(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 144,387 24,776,905 15,061,658 411,008
印度 13,581 10,596,228 10,244,839 152,747
巴西 61,626 8,573,864 7,569,652 211,491
俄羅斯 0 3,612,800 3,002,026 66,623
英國 33,355 3,476,786 1,558,503 91,643
法國 23,626 2,996,784 217,745 71,482
意大利 10,496 2,400,598 1,781,917 83,157
土耳其 6,818 2,399,781 2,277,987 24,328
西班牙 34,291 2,370,742 196,958 54,173
德國 7,441 2,071,473 1,736,911 49,244
哥倫比亞 15,939 1,939,071 1,769,935 49,402
阿根廷 12,141 1,819,569 1,604,373 46,066
墨西哥 0 1,649,502 1,237,321 141,248
波蘭 0 1,443,804 1,197,034 33,698
南非 9,780 1,356,716 1,144,857 38,288
伊朗 0 1,342,134 1,131,883 56,973
烏克蘭 0 1,206,125 917,824 22,037
秘魯 0 1,068,802 984,726 38,931
荷蘭 76 934,495 12,037 13,264
印尼 0 927,380 753,948 26,590
美國疫情全球數據
24,776,905
確診累積
+144,387(較上日)		 411,008
死亡個案
+2,321(較上日)		 15,061,658
治癒人數
+191,056(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 20,559 3,044,641 1,312,345 34,079
德克薩斯州 13,373 2,156,972 1,744,746 33,234
佛羅里達州 9,816 1,589,097 809,125 24,436
紐約州 12,030 1,299,623 510,278 41,368
伊利諾伊州 4,318 1,076,532 852,789 20,153
俄亥俄州 4,989 836,055 694,905 10,339
佐治亞州 7,492 828,444 371,584 12,582
賓夕法尼亞州 6,904 783,434 594,320 19,523
田納西州 2,057 689,808 624,306 8,470
亞利桑那州 6,417 685,699 92,463 11,266
中國大陸疫情全球數據
88,461
確診累積
0(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,435
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,090 2,039 8
上海 0 1,602 1,512 7
浙江 0 1,314 1,298 1
河南 0 1,303 1,275 22
河北 0 1,198 383 7
黑龍江 0 1,143 953 13
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 0 1,007 960 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,721
確診累積
0(較上日)		 165
死亡個案
0(較上日)		 8,828
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 816 732 38
油尖旺區 0 788 613 9
觀塘區 0 773 713 12
九龍城區 0 607 531 9
沙田區 0 587 559 8
深水埗區 0 568 498 19
葵青區 0 543 492 5
東區 0 509 457 11
元朗區 0 497 440 8
屯門區 0 442 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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