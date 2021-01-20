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「泡菜是南韓的」南韓教授《紐時》 登報大外宣
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|9,721
確診/疑似
0(較上日)
|165
死亡個案
0(較上日)
|8,828
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|96,502,221
確診累積
+157,320(較上日)
|2,060,196
死亡個案
+4,876(較上日)
|69,480,487
治癒人數
+74,905(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|23,119
|24,655,637
|14,873,754
|409,029
|印度
|13,581
|10,596,228
|10,244,839
|152,747
|巴西
|11,397
|8,523,635
|7,560,460
|210,404
|俄羅斯
|0
|3,612,800
|3,002,026
|66,623
|英國
|33,355
|3,476,786
|1,558,503
|91,643
|法國
|0
|2,973,158
|216,129
|71,342
|意大利
|10,496
|2,400,598
|1,781,917
|83,157
|土耳其
|6,818
|2,399,781
|2,277,987
|24,328
|西班牙
|34,291
|2,370,742
|196,958
|54,173
|德國
|4,646
|2,068,678
|1,736,911
|48,737
|哥倫比亞
|0
|1,923,132
|1,754,222
|49,004
|阿根廷
|0
|1,807,428
|1,594,768
|45,832
|墨西哥
|0
|1,649,502
|1,237,321
|141,248
|波蘭
|0
|1,443,804
|1,197,034
|33,698
|南非
|0
|1,346,936
|1,117,452
|37,449
|伊朗
|0
|1,342,134
|1,131,883
|56,973
|烏克蘭
|0
|1,206,125
|917,824
|22,037
|秘魯
|0
|1,068,802
|984,726
|38,931
|荷蘭
|0
|934,419
|11,983
|13,263
|印尼
|0
|927,380
|753,948
|26,590
|美國疫情全球數據
|24,655,637
確診累積
+23,119(較上日)
|409,029
死亡個案
+342(較上日)
|14,873,754
治癒人數
+3,152(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,024,082
|1,270,973
|33,739
|德克薩斯州
|0
|2,143,599
|1,727,909
|32,930
|佛羅里達州
|0
|1,579,281
|802,868
|24,274
|紐約州
|0
|1,287,593
|514,132
|41,164
|伊利諾伊州
|4,318
|1,076,532
|845,881
|20,153
|俄亥俄州
|0
|831,066
|684,072
|10,283
|佐治亞州
|0
|820,952
|370,558
|12,360
|賓夕法尼亞州
|5,093
|781,623
|594,320
|19,523
|田納西州
|0
|687,751
|614,720
|8,430
|亞利桑那州
|0
|679,282
|92,463
|11,265
|中國大陸疫情全球數據
|88,461
確診累積
0(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,435
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,090
|2,039
|8
|上海
|0
|1,602
|1,512
|7
|浙江
|0
|1,314
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,275
|22
|河北
|0
|1,198
|383
|7
|黑龍江
|0
|1,143
|953
|13
|湖南
|0
|1,026
|1,017
|4
|北京
|0
|1,007
|960
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,721
確診累積
0(較上日)
|165
死亡個案
0(較上日)
|8,828
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|816
|732
|38
|油尖旺區
|0
|788
|613
|9
|觀塘區
|0
|773
|713
|12
|九龍城區
|0
|607
|531
|9
|沙田區
|0
|587
|559
|8
|深水埗區
|0
|568
|498
|19
|葵青區
|0
|543
|492
|5
|東區
|0
|509
|457
|11
|元朗區
|0
|497
|440
|8
|屯門區
|0
|442
|403
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫