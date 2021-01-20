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新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/01/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日　時間01:00）
香港疫情全球數據
9,721
確診/疑似
0(較上日)		 165
死亡個案
0(較上日)		 8,828
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
96,411,044
確診累積
+66,143(較上日)		 2,058,037
死亡個案
+2,717(較上日)		 69,443,665
治癒人數
+38,083(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5,093 24,637,611 14,870,602 408,762
印度 12,414 10,595,061 10,242,847 152,723
巴西 11,397 8,523,635 7,560,460 210,404
俄羅斯 0 3,612,800 3,002,026 66,623
英國 23,418 3,466,849 1,546,575 91,470
法國 0 2,973,158 216,129 70,828
意大利 10,496 2,400,598 1,781,917 83,157
土耳其 0 2,392,963 2,270,769 24,161
西班牙 0 2,336,451 196,958 53,769
德國 1,654 2,065,686 1,732,391 48,505
哥倫比亞 0 1,923,132 1,754,222 49,004
阿根廷 0 1,807,428 1,594,768 45,832
墨西哥 0 1,649,502 1,237,321 141,248
波蘭 0 1,443,804 1,197,034 33,698
南非 0 1,346,936 1,117,452 37,449
伊朗 0 1,342,134 1,131,883 56,973
烏克蘭 0 1,206,125 917,824 22,037
秘魯 0 1,068,802 984,726 38,931
荷蘭 0 934,419 11,983 13,263
印尼 0 927,380 753,948 26,590
美國疫情全球數據
24,637,611
確診累積
+5,093(較上日)		 408,762
死亡個案
+75(較上日)		 14,870,602
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,024,082 1,270,973 33,739
德克薩斯州 0 2,143,599 1,727,909 32,930
佛羅里達州 0 1,579,281 802,868 24,274
紐約州 0 1,287,593 514,132 41,164
伊利諾伊州 0 1,072,214 845,881 20,118
俄亥俄州 0 831,066 684,072 10,283
佐治亞州 0 820,952 370,558 12,360
賓夕法尼亞州 5,093 781,623 594,320 19,523
田納西州 0 687,751 614,720 8,430
亞利桑那州 0 679,282 92,463 11,265
中國大陸疫情全球數據
88,461
確診累積
0(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,435
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,090 2,039 8
上海 0 1,602 1,512 7
浙江 0 1,314 1,298 1
河南 0 1,303 1,275 22
河北 0 1,198 383 7
黑龍江 0 1,143 953 13
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 0 1,007 960 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,721
確診累積
0(較上日)		 165
死亡個案
0(較上日)		 8,828
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 816 732 38
油尖旺區 0 788 613 9
觀塘區 0 773 713 12
九龍城區 0 607 531 9
沙田區 0 587 559 8
深水埗區 0 568 498 19
葵青區 0 543 492 5
東區 0 509 457 11
元朗區 0 497 440 8
屯門區 0 442 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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