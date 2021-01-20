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「泡菜是南韓的」南韓教授《紐時》 登報大外宣
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|9,721
確診/疑似
0(較上日)
|165
死亡個案
0(較上日)
|8,828
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|96,344,901
確診累積
0(較上日)
|2,055,320
死亡個案
0(較上日)
|69,405,582
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|24,632,518
|14,870,602
|408,687
|印度
|0
|10,582,647
|10,228,753
|152,593
|巴西
|0
|8,512,238
|7,560,460
|210,328
|俄羅斯
|0
|3,612,800
|3,002,026
|66,623
|英國
|0
|3,443,431
|1,546,575
|90,033
|法國
|0
|2,973,158
|216,129
|70,828
|土耳其
|0
|2,392,963
|2,270,769
|24,161
|意大利
|0
|2,390,102
|1,760,489
|82,554
|西班牙
|0
|2,336,451
|196,958
|53,769
|德國
|0
|2,064,032
|1,732,079
|48,196
|哥倫比亞
|0
|1,923,132
|1,754,222
|49,004
|阿根廷
|0
|1,807,428
|1,594,768
|45,832
|墨西哥
|0
|1,649,502
|1,237,321
|141,248
|波蘭
|0
|1,443,804
|1,197,034
|33,698
|南非
|0
|1,346,936
|1,117,452
|37,449
|伊朗
|0
|1,342,134
|1,131,883
|56,973
|烏克蘭
|0
|1,206,125
|917,824
|22,037
|秘魯
|0
|1,068,802
|984,726
|38,931
|荷蘭
|0
|934,419
|11,983
|13,263
|印尼
|0
|927,380
|753,948
|26,590
|美國疫情全球數據
|24,632,518
確診累積
0(較上日)
|408,687
死亡個案
0(較上日)
|14,870,602
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,024,082
|1,270,973
|33,739
|德克薩斯州
|0
|2,143,599
|1,727,909
|32,930
|佛羅里達州
|0
|1,579,281
|802,868
|24,274
|紐約州
|0
|1,287,593
|514,132
|41,164
|伊利諾伊州
|0
|1,072,214
|845,881
|20,118
|俄亥俄州
|0
|831,066
|684,072
|10,283
|佐治亞州
|0
|820,952
|370,558
|12,360
|賓夕法尼亞州
|0
|776,530
|594,320
|19,448
|田納西州
|0
|687,751
|614,720
|8,430
|亞利桑那州
|0
|679,282
|92,463
|11,265
|中國大陸疫情全球數據
|88,461
確診累積
0(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,435
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,090
|2,039
|8
|上海
|0
|1,602
|1,512
|7
|浙江
|0
|1,314
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,275
|22
|河北
|0
|1,198
|383
|7
|黑龍江
|0
|1,143
|953
|13
|湖南
|0
|1,026
|1,017
|4
|北京
|0
|1,007
|960
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,721
確診累積
0(較上日)
|165
死亡個案
0(較上日)
|8,828
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|816
|732
|38
|油尖旺區
|0
|788
|613
|9
|觀塘區
|0
|773
|713
|12
|九龍城區
|0
|607
|531
|9
|沙田區
|0
|587
|559
|8
|深水埗區
|0
|568
|498
|19
|葵青區
|0
|543
|492
|5
|東區
|0
|509
|457
|11
|元朗區
|0
|497
|440
|8
|屯門區
|0
|442
|403
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫