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新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/01/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日　時間21:00）
香港疫情全球數據
9,721
確診/疑似
+56(較上日)		 164
死亡個案
+1(較上日)		 8,828
治癒人數
+42(較上日)
環球疫情全球數據
96,296,322
確診累積
+501,977(較上日)		 2,054,118
死亡個案
+9,669(較上日)		 69,376,891
治癒人數
+479,113(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 139,459 24,628,198 14,870,492 408,623
印度 9,975 10,582,647 10,228,753 152,593
巴西 24,139 8,512,238 7,560,460 210,328
俄羅斯 21,734 3,612,800 3,002,026 66,623
英國 37,610 3,443,350 1,546,575 90,031
法國 4,067 2,973,158 216,129 70,828
土耳其 5,862 2,392,963 2,270,769 24,161
意大利 8,825 2,390,102 1,760,489 82,554
西班牙 84,287 2,336,451 196,958 53,769
德國 5,114 2,060,645 1,732,079 48,105
哥倫比亞 14,719 1,923,132 1,754,222 49,004
阿根廷 8,185 1,807,428 1,594,768 45,832
墨西哥 8,074 1,649,502 1,237,321 141,248
波蘭 4,890 1,443,804 1,197,034 33,698
南非 9,010 1,346,936 1,117,452 37,449
伊朗 5,917 1,342,134 1,131,883 56,973
烏克蘭 4,231 1,206,125 917,824 22,037
秘魯 3,893 1,068,802 984,726 38,931
荷蘭 32 930,147 11,983 13,157
印尼 10,365 927,380 753,948 26,590
美國疫情全球數據
24,628,198
確診累積
+139,459(較上日)		 408,623
死亡個案
+1,367(較上日)		 14,870,492
治癒人數
+129,270(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 29,563 3,024,082 1,270,973 33,739
德克薩斯州 10,109 2,143,599 1,727,909 32,930
佛羅里達州 8,002 1,579,281 802,868 24,274
紐約州 12,397 1,287,593 514,132 41,164
伊利諾伊州 3,385 1,072,214 845,881 20,118
俄亥俄州 4,311 831,066 684,072 10,283
佐治亞州 4,957 820,952 370,558 12,360
賓夕法尼亞州 3,783 776,530 594,320 19,448
田納西州 2,430 687,751 614,720 8,430
亞利桑那州 5,400 679,282 92,463 11,265
中國大陸疫情全球數據
88,460
確診累積
+110(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,435
治癒人數
+29(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,090 2,039 8
上海 4 1,602 1,512 7
浙江 3 1,314 1,298 1
河南 0 1,303 1,275 22
河北 27 1,198 383 7
黑龍江 27 1,143 953 13
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 1 1,007 960 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,721
確診累積
+56(較上日)		 164
死亡個案
+1(較上日)		 8,828
治癒人數
+42(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 2 816 732 38
油尖旺區 43 788 613 9
觀塘區 5 773 713 12
九龍城區 9 607 531 9
沙田區 8 587 559 8
深水埗區 2 568 498 19
葵青區 2 543 492 5
東區 10 509 457 11
元朗區 4 497 440 8
屯門區 4 442 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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