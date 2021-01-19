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新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/01/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日　時間02:00）
香港疫情全球數據
9,665
確診/疑似
0(較上日)		 163
死亡個案
0(較上日)		 8,786
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
95,862,337
確診累積
+67,992(較上日)		 2,045,863
死亡個案
+1,414(較上日)		 68,945,432
治癒人數
+47,654(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 4,752 24,493,491 14,743,079 407,346
印度 6,381 10,579,053 10,220,298 152,528
巴西 2,034 8,490,133 7,522,851 209,906
俄羅斯 0 3,591,066 2,978,764 66,037
英國 27,754 3,433,494 1,534,736 89,860
法國 0 2,969,091 215,272 70,422
土耳其 5,862 2,392,963 2,270,769 24,161
意大利 8,824 2,390,101 1,760,489 82,554
西班牙 0 2,252,164 196,958 53,314
德國 597 2,056,128 1,712,035 47,703
哥倫比亞 0 1,908,413 1,729,633 48,631
阿根廷 0 1,799,243 1,583,465 45,407
墨西哥 0 1,641,428 1,223,108 140,704
波蘭 0 1,438,914 1,187,719 33,407
南非 0 1,337,926 1,098,441 37,105
伊朗 0 1,336,217 1,125,499 56,886
烏克蘭 0 1,201,894 902,481 21,847
秘魯 0 1,064,909 982,111 38,871
荷蘭 0 930,115 11,893 13,157
印尼 0 917,015 745,935 26,282
美國疫情全球數據
24,493,491
確診累積
+4,752(較上日)		 407,346
死亡個案
+90(較上日)		 14,743,079
治癒人數
+1,857(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,994,519 1,268,521 33,593
德克薩斯州 0 2,133,490 1,700,367 32,839
佛羅里達州 0 1,571,279 798,536 24,138
紐約州 0 1,275,196 506,041 41,004
伊利諾伊州 0 1,068,829 838,648 20,050
俄亥俄州 0 826,755 678,264 10,203
佐治亞州 0 815,995 369,134 12,296
賓夕法尼亞州 3,783 776,530 578,950 19,424
田納西州 0 685,321 610,796 8,391
北卡羅萊納州 0 674,637 521,475 8,083
中國大陸疫情全球數據
88,350
確診累積
0(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,406
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,087 2,035 8
上海 0 1,598 1,505 7
浙江 0 1,311 1,298 1
河南 0 1,303 1,273 22
河北 0 1,171 379 7
黑龍江 0 1,116 953 13
湖南 0 1,026 1,017 4
北京 0 1,006 959 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,665
確診累積
0(較上日)		 163
死亡個案
0(較上日)		 8,786
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 814 732 38
觀塘區 0 768 713 12
油尖旺區 0 745 613 9
九龍城區 0 598 531 9
沙田區 0 579 559 8
深水埗區 0 566 498 19
葵青區 0 541 492 5
東區 0 499 457 11
元朗區 0 493 440 8
屯門區 0 438 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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