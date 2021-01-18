  • 14°C
香港時間 : 2021118日 (一) 22:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/01/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日　時間22:00）
香港疫情全球數據
9,665
確診/疑似
+107(較上日)		 163
死亡個案
+1(較上日)		 8,786
治癒人數
+28(較上日)
環球疫情全球數據
95,768,696
確診累積
+487,774(較上日)		 2,043,785
死亡個案
+8,116(較上日)		 68,887,390
治癒人數
+376,500(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 168,587 24,483,901 14,741,123 407,216
印度 5,952 10,572,672 10,211,342 152,456
巴西 31,394 8,488,099 7,522,851 209,868
俄羅斯 22,857 3,591,066 2,978,764 66,037
英國 38,670 3,405,740 1,534,736 89,429
法國 37,206 2,969,091 215,272 70,422
土耳其 6,436 2,387,101 2,262,864 23,997
意大利 12,544 2,381,277 1,745,726 82,177
西班牙 0 2,252,164 196,958 53,314
德國 6,480 2,053,765 1,709,555 47,463
哥倫比亞 17,379 1,908,413 1,729,633 48,631
阿根廷 7,264 1,799,243 1,583,465 45,407
墨西哥 11,170 1,641,428 1,223,108 140,704
波蘭 3,332 1,438,914 1,187,719 33,407
南非 12,267 1,337,926 1,098,441 37,105
伊朗 5,806 1,336,217 1,125,499 56,886
烏克蘭 3,382 1,201,894 902,481 21,847
秘魯 4,342 1,064,909 982,111 38,871
荷蘭 51 925,361 11,893 13,107
印尼 9,086 917,015 745,935 26,282
美國疫情全球數據
24,483,901
確診累積
+168,587(較上日)		 407,216
死亡個案
+1,865(較上日)		 14,741,123
治癒人數
+87,218(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 31,540 2,994,519 1,268,521 33,593
德克薩斯州 11,545 2,133,490 1,700,367 32,839
佛羅里達州 11,093 1,571,279 798,536 24,138
紐約州 13,528 1,275,196 506,041 41,004
伊利諾伊州 4,162 1,068,829 838,648 20,050
俄亥俄州 5,248 826,755 678,264 10,203
佐治亞州 6,332 815,995 369,134 12,296
賓夕法尼亞州 5,643 772,747 578,950 19,346
田納西州 4,474 685,321 610,796 8,391
北卡羅萊納州 6,811 674,637 521,475 8,083
中國大陸疫情全球數據
88,350
確診累積
+85(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,406
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,087 2,035 8
上海 4 1,598 1,505 7
浙江 2 1,311 1,298 1
河南 0 1,303 1,273 22
河北 39 1,171 379 7
黑龍江 7 1,116 953 13
湖南 2 1,026 1,017 4
北京 3 1,006 959 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,665
確診累積
+107(較上日)		 163
死亡個案
+1(較上日)		 8,786
治癒人數
+28(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 814 732 38
觀塘區 2 768 713 12
油尖旺區 17 745 613 9
九龍城區 8 598 531 9
沙田區 0 579 559 8
深水埗區 2 566 498 19
葵青區 7 541 492 5
東區 4 499 457 11
元朗區 3 493 440 8
屯門區 0 438 403 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美國大選結果】拜登將就職 特朗普料大規模特赦（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間22:00）
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
【新冠疫苗】挪威印度錄死亡個案 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威印度錄死亡個案 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【特朗普卸任】私人律師據報開價過千萬 助人爭取特朗普特赦
【特朗普卸任】私人律師據報開價過千萬 助人爭取特朗普特赦
【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽
【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽