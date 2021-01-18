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【美國大選結果】拜登將就職 特朗普料大規模特赦（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|9,665
確診/疑似
+107(較上日)
|163
死亡個案
+1(較上日)
|8,786
治癒人數
+28(較上日)
|環球疫情全球數據
|95,768,696
確診累積
+487,774(較上日)
|2,043,785
死亡個案
+8,116(較上日)
|68,887,390
治癒人數
+376,500(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|168,587
|24,483,901
|14,741,123
|407,216
|印度
|5,952
|10,572,672
|10,211,342
|152,456
|巴西
|31,394
|8,488,099
|7,522,851
|209,868
|俄羅斯
|22,857
|3,591,066
|2,978,764
|66,037
|英國
|38,670
|3,405,740
|1,534,736
|89,429
|法國
|37,206
|2,969,091
|215,272
|70,422
|土耳其
|6,436
|2,387,101
|2,262,864
|23,997
|意大利
|12,544
|2,381,277
|1,745,726
|82,177
|西班牙
|0
|2,252,164
|196,958
|53,314
|德國
|6,480
|2,053,765
|1,709,555
|47,463
|哥倫比亞
|17,379
|1,908,413
|1,729,633
|48,631
|阿根廷
|7,264
|1,799,243
|1,583,465
|45,407
|墨西哥
|11,170
|1,641,428
|1,223,108
|140,704
|波蘭
|3,332
|1,438,914
|1,187,719
|33,407
|南非
|12,267
|1,337,926
|1,098,441
|37,105
|伊朗
|5,806
|1,336,217
|1,125,499
|56,886
|烏克蘭
|3,382
|1,201,894
|902,481
|21,847
|秘魯
|4,342
|1,064,909
|982,111
|38,871
|荷蘭
|51
|925,361
|11,893
|13,107
|印尼
|9,086
|917,015
|745,935
|26,282
|美國疫情全球數據
|24,483,901
確診累積
+168,587(較上日)
|407,216
死亡個案
+1,865(較上日)
|14,741,123
治癒人數
+87,218(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|31,540
|2,994,519
|1,268,521
|33,593
|德克薩斯州
|11,545
|2,133,490
|1,700,367
|32,839
|佛羅里達州
|11,093
|1,571,279
|798,536
|24,138
|紐約州
|13,528
|1,275,196
|506,041
|41,004
|伊利諾伊州
|4,162
|1,068,829
|838,648
|20,050
|俄亥俄州
|5,248
|826,755
|678,264
|10,203
|佐治亞州
|6,332
|815,995
|369,134
|12,296
|賓夕法尼亞州
|5,643
|772,747
|578,950
|19,346
|田納西州
|4,474
|685,321
|610,796
|8,391
|北卡羅萊納州
|6,811
|674,637
|521,475
|8,083
|中國大陸疫情全球數據
|88,350
確診累積
+85(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,406
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,087
|2,035
|8
|上海
|4
|1,598
|1,505
|7
|浙江
|2
|1,311
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|河北
|39
|1,171
|379
|7
|黑龍江
|7
|1,116
|953
|13
|湖南
|2
|1,026
|1,017
|4
|北京
|3
|1,006
|959
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,665
確診累積
+107(較上日)
|163
死亡個案
+1(較上日)
|8,786
治癒人數
+28(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|814
|732
|38
|觀塘區
|2
|768
|713
|12
|油尖旺區
|17
|745
|613
|9
|九龍城區
|8
|598
|531
|9
|沙田區
|0
|579
|559
|8
|深水埗區
|2
|566
|498
|19
|葵青區
|7
|541
|492
|5
|東區
|4
|499
|457
|11
|元朗區
|3
|493
|440
|8
|屯門區
|0
|438
|403
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫