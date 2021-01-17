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【美國疫情】拜登豪言上任百日可打1億疫苗 如何做得到？
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|9,558
確診/疑似
+55(較上日)
|162
死亡個案
0(較上日)
|8,758
治癒人數
+34(較上日)
|環球疫情全球數據
|95,189,161
確診累積
+523,346(較上日)
|2,034,472
死亡個案
+11,242(較上日)
|68,427,629
治癒人數
+365,330(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|196,016
|24,306,043
|14,652,042
|405,261
|印度
|3,151
|10,558,710
|10,196,885
|152,311
|巴西
|62,452
|8,456,705
|7,485,823
|209,350
|俄羅斯
|23,586
|3,568,209
|2,960,431
|65,566
|英國
|41,425
|3,367,070
|1,519,106
|88,747
|法國
|40
|2,931,686
|213,997
|70,142
|土耳其
|7,550
|2,380,665
|2,254,052
|23,832
|意大利
|16,310
|2,368,733
|1,729,216
|81,800
|西班牙
|0
|2,252,164
|196,958
|53,314
|德國
|6,069
|2,038,645
|1,680,479
|47,121
|哥倫比亞
|20,855
|1,891,034
|1,711,924
|48,256
|阿根廷
|8,932
|1,791,979
|1,573,104
|45,295
|墨西哥
|20,523
|1,630,258
|1,212,403
|140,241
|波蘭
|5,970
|1,435,582
|1,181,326
|33,355
|南非
|13,973
|1,325,659
|1,083,978
|36,851
|伊朗
|0
|1,324,395
|1,113,224
|56,717
|烏克蘭
|0
|1,192,114
|888,202
|21,637
|秘魯
|4,544
|1,060,567
|980,000
|38,770
|荷蘭
|5,324
|919,712
|11,786
|13,066
|印尼
|11,287
|907,929
|736,460
|25,987
|美國疫情全球數據
|24,306,043
確診累積
+196,016(較上日)
|405,261
死亡個案
+3,283(較上日)
|14,652,042
治癒人數
+112,540(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|37,050
|2,962,979
|1,253,221
|33,369
|德克薩斯州
|19,545
|2,121,945
|1,693,749
|32,630
|佛羅里達州
|12,119
|1,560,186
|793,973
|24,006
|紐約州
|15,180
|1,261,668
|503,480
|40,800
|伊利諾伊州
|5,343
|1,064,667
|831,568
|20,020
|俄亥俄州
|7,065
|821,507
|672,231
|10,138
|佐治亞州
|8,533
|809,663
|367,189
|12,291
|賓夕法尼亞州
|6,499
|767,104
|578,950
|19,225
|田納西州
|4,808
|680,847
|605,596
|8,355
|北卡羅萊納州
|7,986
|667,826
|521,475
|8,016
|中國大陸疫情全球數據
|88,262
確診累積
+107(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,395
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,086
|2,034
|8
|上海
|4
|1,594
|1,505
|7
|浙江
|0
|1,309
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|河北
|67
|1,130
|379
|7
|黑龍江
|11
|1,109
|952
|13
|湖南
|1
|1,024
|1,017
|4
|北京
|2
|1,003
|958
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,558
確診累積
+55(較上日)
|162
死亡個案
0(較上日)
|8,758
治癒人數
+34(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|1
|814
|729
|38
|觀塘區
|4
|766
|712
|12
|油尖旺區
|30
|728
|610
|9
|九龍城區
|11
|590
|526
|9
|沙田區
|1
|579
|558
|8
|深水埗區
|0
|564
|495
|19
|葵青區
|7
|534
|492
|5
|東區
|5
|495
|457
|11
|元朗區
|5
|490
|436
|8
|屯門區
|1
|438
|400
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫