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新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/01/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日　時間18:00）
香港疫情全球數據
9,558
確診/疑似
+55(較上日)		 162
死亡個案
0(較上日)		 8,758
治癒人數
+34(較上日)
環球疫情全球數據
95,189,161
確診累積
+523,346(較上日)		 2,034,472
死亡個案
+11,242(較上日)		 68,427,629
治癒人數
+365,330(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 196,016 24,306,043 14,652,042 405,261
印度 3,151 10,558,710 10,196,885 152,311
巴西 62,452 8,456,705 7,485,823 209,350
俄羅斯 23,586 3,568,209 2,960,431 65,566
英國 41,425 3,367,070 1,519,106 88,747
法國 40 2,931,686 213,997 70,142
土耳其 7,550 2,380,665 2,254,052 23,832
意大利 16,310 2,368,733 1,729,216 81,800
西班牙 0 2,252,164 196,958 53,314
德國 6,069 2,038,645 1,680,479 47,121
哥倫比亞 20,855 1,891,034 1,711,924 48,256
阿根廷 8,932 1,791,979 1,573,104 45,295
墨西哥 20,523 1,630,258 1,212,403 140,241
波蘭 5,970 1,435,582 1,181,326 33,355
南非 13,973 1,325,659 1,083,978 36,851
伊朗 0 1,324,395 1,113,224 56,717
烏克蘭 0 1,192,114 888,202 21,637
秘魯 4,544 1,060,567 980,000 38,770
荷蘭 5,324 919,712 11,786 13,066
印尼 11,287 907,929 736,460 25,987
美國疫情全球數據
24,306,043
確診累積
+196,016(較上日)		 405,261
死亡個案
+3,283(較上日)		 14,652,042
治癒人數
+112,540(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 37,050 2,962,979 1,253,221 33,369
德克薩斯州 19,545 2,121,945 1,693,749 32,630
佛羅里達州 12,119 1,560,186 793,973 24,006
紐約州 15,180 1,261,668 503,480 40,800
伊利諾伊州 5,343 1,064,667 831,568 20,020
俄亥俄州 7,065 821,507 672,231 10,138
佐治亞州 8,533 809,663 367,189 12,291
賓夕法尼亞州 6,499 767,104 578,950 19,225
田納西州 4,808 680,847 605,596 8,355
北卡羅萊納州 7,986 667,826 521,475 8,016
中國大陸疫情全球數據
88,262
確診累積
+107(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,395
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 2 2,086 2,034 8
上海 4 1,594 1,505 7
浙江 0 1,309 1,298 1
河南 0 1,303 1,273 22
河北 67 1,130 379 7
黑龍江 11 1,109 952 13
湖南 1 1,024 1,017 4
北京 2 1,003 958 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,558
確診累積
+55(較上日)		 162
死亡個案
0(較上日)		 8,758
治癒人數
+34(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 1 814 729 38
觀塘區 4 766 712 12
油尖旺區 30 728 610 9
九龍城區 11 590 526 9
沙田區 1 579 558 8
深水埗區 0 564 495 19
葵青區 7 534 492 5
東區 5 495 457 11
元朗區 5 490 436 8
屯門區 1 438 400 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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