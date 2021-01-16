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【國會暴亂】衛生部長按慣例請辭 辭職信譴責暴亂事件
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|9,503
確診/疑似
+50(較上日)
|162
死亡個案
+1(較上日)
|8,724
治癒人數
+40(較上日)
|環球疫情全球數據
|94,568,852
確診累積
+642,747(較上日)
|2,021,527
死亡個案
+12,893(較上日)
|67,983,399
治癒人數
+457,289(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|231,760
|24,102,429
|14,536,554
|401,856
|印度
|3,294
|10,543,659
|10,179,715
|152,130
|巴西
|68,138
|8,394,253
|7,438,075
|208,291
|俄羅斯
|24,092
|3,544,623
|2,936,991
|65,085
|英國
|55,882
|3,325,642
|1,503,654
|87,448
|法國
|21,470
|2,931,396
|213,997
|70,090
|土耳其
|8,314
|2,373,115
|2,246,047
|23,664
|意大利
|16,144
|2,352,423
|1,713,030
|81,325
|西班牙
|40,197
|2,252,164
|196,958
|53,314
|德國
|7,683
|2,023,828
|1,677,183
|46,537
|哥倫比亞
|21,078
|1,870,179
|1,698,457
|47,868
|阿根廷
|12,332
|1,783,047
|1,561,963
|45,227
|墨西哥
|21,366
|1,609,735
|1,199,810
|139,022
|波蘭
|0
|1,422,320
|1,164,650
|32,844
|伊朗
|0
|1,318,295
|1,107,011
|56,621
|南非
|14,880
|1,311,686
|1,062,690
|36,467
|烏克蘭
|7,729
|1,191,692
|887,781
|21,623
|秘魯
|7,361
|1,056,023
|978,072
|38,654
|荷蘭
|73
|914,388
|11,681
|12,969
|印尼
|14,224
|896,642
|727,358
|25,767
|美國疫情全球數據
|24,102,429
確診累積
+231,760(較上日)
|401,856
死亡個案
+3,486(較上日)
|14,536,554
治癒人數
+117,295(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|39,132
|2,925,929
|1,238,153
|32,971
|德克薩斯州
|24,777
|2,102,400
|1,679,482
|32,292
|佛羅里達州
|16,875
|1,548,067
|789,407
|23,799
|紐約州
|20,177
|1,246,488
|501,423
|40,641
|伊利諾伊州
|6,642
|1,059,324
|824,464
|19,873
|俄亥俄州
|7,149
|814,442
|669,448
|10,060
|佐治亞州
|9,806
|801,130
|364,808
|12,138
|賓夕法尼亞州
|6,119
|760,605
|573,504
|19,019
|田納西州
|5,557
|676,039
|602,938
|8,311
|北卡羅萊納州
|8,914
|659,840
|521,475
|7,933
|中國大陸疫情全球數據
|88,151
確診累積
+103(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,372
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,084
|2,032
|8
|上海
|7
|1,590
|1,491
|7
|浙江
|0
|1,309
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|24
|1,098
|952
|13
|河北
|62
|1,063
|379
|7
|湖南
|1
|1,023
|1,017
|4
|北京
|2
|1,001
|957
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,503
確診累積
+50(較上日)
|162
死亡個案
+1(較上日)
|8,724
治癒人數
+40(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|813
|723
|38
|觀塘區
|0
|762
|706
|11
|油尖旺區
|0
|698
|597
|9
|九龍城區
|0
|579
|515
|9
|沙田區
|0
|578
|556
|8
|深水埗區
|0
|564
|479
|19
|葵青區
|0
|527
|491
|5
|東區
|0
|490
|453
|11
|元朗區
|0
|485
|429
|8
|屯門區
|0
|437
|393
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫