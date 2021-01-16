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新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/01/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日　時間17:00）
香港疫情全球數據
9,503
確診/疑似
+50(較上日)		 162
死亡個案
+1(較上日)		 8,724
治癒人數
+40(較上日)
環球疫情全球數據
94,568,852
確診累積
+642,747(較上日)		 2,021,527
死亡個案
+12,893(較上日)		 67,983,399
治癒人數
+457,289(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 231,760 24,102,429 14,536,554 401,856
印度 3,294 10,543,659 10,179,715 152,130
巴西 68,138 8,394,253 7,438,075 208,291
俄羅斯 24,092 3,544,623 2,936,991 65,085
英國 55,882 3,325,642 1,503,654 87,448
法國 21,470 2,931,396 213,997 70,090
土耳其 8,314 2,373,115 2,246,047 23,664
意大利 16,144 2,352,423 1,713,030 81,325
西班牙 40,197 2,252,164 196,958 53,314
德國 7,683 2,023,828 1,677,183 46,537
哥倫比亞 21,078 1,870,179 1,698,457 47,868
阿根廷 12,332 1,783,047 1,561,963 45,227
墨西哥 21,366 1,609,735 1,199,810 139,022
波蘭 0 1,422,320 1,164,650 32,844
伊朗 0 1,318,295 1,107,011 56,621
南非 14,880 1,311,686 1,062,690 36,467
烏克蘭 7,729 1,191,692 887,781 21,623
秘魯 7,361 1,056,023 978,072 38,654
荷蘭 73 914,388 11,681 12,969
印尼 14,224 896,642 727,358 25,767
美國疫情全球數據
24,102,429
確診累積
+231,760(較上日)		 401,856
死亡個案
+3,486(較上日)		 14,536,554
治癒人數
+117,295(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 39,132 2,925,929 1,238,153 32,971
德克薩斯州 24,777 2,102,400 1,679,482 32,292
佛羅里達州 16,875 1,548,067 789,407 23,799
紐約州 20,177 1,246,488 501,423 40,641
伊利諾伊州 6,642 1,059,324 824,464 19,873
俄亥俄州 7,149 814,442 669,448 10,060
佐治亞州 9,806 801,130 364,808 12,138
賓夕法尼亞州 6,119 760,605 573,504 19,019
田納西州 5,557 676,039 602,938 8,311
北卡羅萊納州 8,914 659,840 521,475 7,933
中國大陸疫情全球數據
88,151
確診累積
+103(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,372
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,084 2,032 8
上海 7 1,590 1,491 7
浙江 0 1,309 1,298 1
河南 0 1,303 1,273 22
黑龍江 24 1,098 952 13
河北 62 1,063 379 7
湖南 1 1,023 1,017 4
北京 2 1,001 957 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,503
確診累積
+50(較上日)		 162
死亡個案
+1(較上日)		 8,724
治癒人數
+40(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 813 723 38
觀塘區 0 762 706 11
油尖旺區 0 698 597 9
九龍城區 0 579 515 9
沙田區 0 578 556 8
深水埗區 0 564 479 19
葵青區 0 527 491 5
東區 0 490 453 11
元朗區 0 485 429 8
屯門區 0 437 393 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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