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【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|9,453
確診/疑似
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,684
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|94,416,786
確診累積
+490,681(較上日)
|2,017,849
死亡個案
+9,215(較上日)
|67,828,804
治癒人數
+302,694(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|195,061
|24,065,730
|14,510,519
|401,232
|印度
|1,703
|10,542,068
|10,176,506
|152,094
|巴西
|64,226
|8,390,341
|7,416,401
|208,133
|俄羅斯
|0
|3,520,531
|2,909,680
|64,495
|英國
|55,876
|3,325,636
|1,503,654
|87,448
|法國
|21,424
|2,931,350
|213,997
|70,090
|土耳其
|8,314
|2,373,115
|2,246,047
|23,664
|意大利
|16,144
|2,352,423
|1,713,030
|81,325
|西班牙
|40,197
|2,252,164
|196,958
|53,314
|德國
|7,634
|2,023,779
|1,664,176
|46,537
|哥倫比亞
|21,078
|1,870,179
|1,698,457
|47,868
|阿根廷
|12,332
|1,783,047
|1,561,963
|45,227
|墨西哥
|0
|1,588,369
|1,185,621
|137,916
|波蘭
|0
|1,422,320
|1,164,650
|32,844
|伊朗
|0
|1,318,295
|1,107,011
|56,621
|南非
|14,880
|1,311,686
|1,062,690
|36,467
|烏克蘭
|0
|1,183,963
|877,989
|21,479
|秘魯
|0
|1,048,662
|976,202
|38,564
|荷蘭
|61
|914,376
|11,668
|12,969
|印尼
|0
|882,418
|718,696
|25,484
|美國疫情全球數據
|24,065,730
確診累積
+195,061(較上日)
|401,232
死亡個案
+2,862(較上日)
|14,510,519
治癒人數
+91,260(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|17,085
|2,903,882
|1,228,617
|32,484
|德克薩斯州
|19,456
|2,097,079
|1,677,593
|32,290
|佛羅里達州
|16,875
|1,548,067
|789,407
|23,799
|紐約州
|18,790
|1,245,101
|501,423
|40,622
|伊利諾伊州
|6,642
|1,059,324
|824,464
|19,873
|俄亥俄州
|7,149
|814,442
|669,448
|10,060
|佐治亞州
|9,806
|801,130
|364,808
|12,138
|賓夕法尼亞州
|6,119
|760,605
|568,908
|19,019
|田納西州
|5,557
|676,039
|602,938
|8,311
|北卡羅萊納州
|8,914
|659,840
|521,475
|7,933
|中國大陸疫情全球數據
|88,048
確診累積
0(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,362
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,084
|2,031
|8
|上海
|0
|1,583
|1,489
|7
|浙江
|0
|1,309
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|0
|1,074
|952
|13
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|河北
|0
|1,001
|379
|7
|北京
|0
|999
|955
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,453
確診累積
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,684
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|813
|723
|38
|觀塘區
|0
|762
|706
|11
|油尖旺區
|0
|698
|597
|9
|九龍城區
|0
|579
|515
|9
|沙田區
|0
|578
|556
|8
|深水埗區
|0
|564
|479
|19
|葵青區
|0
|527
|491
|5
|東區
|0
|490
|453
|11
|元朗區
|0
|485
|429
|8
|屯門區
|0
|437
|393
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫