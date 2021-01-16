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新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/01/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日　時間03:00）
香港疫情全球數據
9,453
確診/疑似
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,684
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
94,134,049
確診累積
+207,944(較上日)		 2,012,765
死亡個案
+4,131(較上日)		 67,571,182
治癒人數
+45,072(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,250 23,910,919 14,426,028 399,134
印度 1,703 10,542,068 10,176,506 152,094
巴西 1,946 8,328,061 7,394,739 207,183
俄羅斯 0 3,520,531 2,909,680 64,495
英國 55,876 3,325,636 1,406,967 87,448
法國 21,068 2,930,994 213,997 70,088
土耳其 8,314 2,373,115 2,246,047 23,664
意大利 16,144 2,352,423 1,713,030 81,325
西班牙 40,197 2,252,164 196,958 53,314
德國 6,243 2,022,388 1,663,851 45,947
哥倫比亞 0 1,849,101 1,683,835 47,491
阿根廷 0 1,770,715 1,549,490 45,125
墨西哥 0 1,588,369 1,185,621 137,916
波蘭 0 1,422,320 1,164,650 32,844
伊朗 0 1,318,295 1,107,011 56,621
南非 0 1,296,806 1,049,740 35,852
烏克蘭 0 1,183,963 877,989 21,479
秘魯 0 1,048,662 976,202 38,564
荷蘭 0 914,315 11,528 12,969
印尼 0 882,418 718,696 25,484
美國疫情全球數據
23,910,919
確診累積
+40,250(較上日)		 399,134
死亡個案
+764(較上日)		 14,426,028
治癒人數
+6,769(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,886,797 1,219,573 32,290
德克薩斯州 0 2,077,623 1,665,507 31,896
佛羅里達州 0 1,531,192 784,601 23,614
紐約州 0 1,226,311 499,388 40,448
伊利諾伊州 0 1,052,682 815,797 19,724
俄亥俄州 0 807,293 663,856 9,993
佐治亞州 0 791,324 362,953 11,975
賓夕法尼亞州 5,450 759,936 568,908 18,988
田納西州 0 670,482 596,883 8,232
北卡羅萊納州 8,914 659,840 521,475 7,933
中國大陸疫情全球數據
88,048
確診累積
0(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,362
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,084 2,031 8
上海 0 1,583 1,489 7
浙江 0 1,309 1,298 1
河南 0 1,303 1,273 22
黑龍江 0 1,074 952 13
湖南 0 1,022 1,017 4
河北 0 1,001 379 7
北京 0 999 955 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,453
確診累積
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,684
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 813 723 38
觀塘區 0 762 706 11
油尖旺區 0 698 597 9
九龍城區 0 579 515 9
沙田區 0 578 556 8
深水埗區 0 564 479 19
葵青區 0 527 491 5
東區 0 490 453 11
元朗區 0 485 429 8
屯門區 0 437 393 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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