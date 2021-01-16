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【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|9,453
確診/疑似
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,684
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|94,029,410
確診累積
+103,305(較上日)
|2,011,118
死亡個案
+2,484(較上日)
|67,557,547
治癒人數
+31,437(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|23,677
|23,894,346
|14,419,362
|398,871
|印度
|1,395
|10,541,760
|10,175,895
|152,086
|巴西
|0
|8,326,115
|7,394,739
|207,160
|俄羅斯
|0
|3,520,531
|2,909,680
|64,495
|英國
|46,259
|3,316,019
|1,406,967
|87,295
|法國
|0
|2,909,926
|212,728
|69,452
|土耳其
|8,314
|2,373,115
|2,246,047
|23,664
|意大利
|16,144
|2,352,423
|1,713,030
|81,325
|西班牙
|0
|2,211,967
|196,958
|53,079
|德國
|0
|2,016,145
|1,661,442
|45,745
|哥倫比亞
|0
|1,849,101
|1,683,835
|47,491
|阿根廷
|0
|1,770,715
|1,549,490
|45,125
|墨西哥
|0
|1,588,369
|1,185,621
|137,916
|波蘭
|0
|1,422,320
|1,164,650
|32,844
|伊朗
|0
|1,318,295
|1,107,011
|56,621
|南非
|0
|1,296,806
|1,049,740
|35,852
|烏克蘭
|0
|1,183,963
|877,989
|21,479
|秘魯
|0
|1,048,662
|976,202
|38,564
|荷蘭
|0
|914,315
|11,528
|12,969
|印尼
|0
|882,418
|718,696
|25,484
|美國疫情全球數據
|23,894,346
確診累積
+23,677(較上日)
|398,871
死亡個案
+501(較上日)
|14,419,362
治癒人數
+103(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,886,797
|1,219,573
|32,290
|德克薩斯州
|0
|2,077,623
|1,665,507
|31,896
|佛羅里達州
|0
|1,531,192
|784,601
|23,614
|紐約州
|0
|1,226,311
|499,388
|40,448
|伊利諾伊州
|0
|1,052,682
|815,797
|19,724
|俄亥俄州
|0
|807,293
|663,856
|9,993
|佐治亞州
|0
|791,324
|362,953
|11,975
|賓夕法尼亞州
|5,450
|759,936
|568,908
|18,988
|田納西州
|0
|670,482
|596,883
|8,232
|北卡羅萊納州
|8,914
|659,840
|521,475
|7,933
|中國大陸疫情全球數據
|88,048
確診累積
0(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,362
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,084
|2,031
|8
|上海
|0
|1,583
|1,489
|7
|浙江
|0
|1,309
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|0
|1,074
|952
|13
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|河北
|0
|1,001
|379
|7
|北京
|0
|999
|955
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,453
確診累積
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,684
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|813
|723
|38
|觀塘區
|0
|762
|706
|11
|油尖旺區
|0
|698
|597
|9
|九龍城區
|0
|579
|515
|9
|沙田區
|0
|578
|556
|8
|深水埗區
|0
|564
|479
|19
|葵青區
|0
|527
|491
|5
|東區
|0
|490
|453
|11
|元朗區
|0
|485
|429
|8
|屯門區
|0
|437
|393
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫