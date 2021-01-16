  • 17°C
香港時間 : 2021116日 (六) 00:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/01/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日　時間00:00）
香港疫情全球數據
9,453
確診/疑似
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,684
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
93,926,105
確診累積
0(較上日)		 2,008,634
死亡個案
0(較上日)		 67,526,110
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 23,870,669 14,419,259 398,370
印度 0 10,540,365 10,173,747 152,068
巴西 0 8,326,115 7,394,739 207,160
俄羅斯 0 3,520,531 2,909,680 64,495
英國 0 3,269,760 1,406,967 86,163
法國 0 2,909,926 212,728 69,452
土耳其 0 2,364,801 2,236,938 23,495
意大利 0 2,336,279 1,694,051 80,848
西班牙 0 2,211,967 196,958 53,079
德國 0 2,016,145 1,661,442 45,692
哥倫比亞 0 1,849,101 1,683,835 47,491
阿根廷 0 1,770,715 1,549,490 45,125
墨西哥 0 1,588,369 1,185,621 137,916
波蘭 0 1,422,320 1,164,650 32,844
伊朗 0 1,318,295 1,107,011 56,621
南非 0 1,296,806 1,049,740 35,852
烏克蘭 0 1,183,963 877,989 21,479
秘魯 0 1,048,662 976,202 38,564
荷蘭 0 914,315 11,528 12,969
印尼 0 882,418 718,696 25,484
美國疫情全球數據
23,870,669
確診累積
0(較上日)		 398,370
死亡個案
0(較上日)		 14,419,259
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,886,797 1,219,573 32,290
德克薩斯州 0 2,077,623 1,665,507 31,896
佛羅里達州 0 1,531,192 784,601 23,614
紐約州 0 1,226,311 499,388 40,448
伊利諾伊州 0 1,052,682 815,797 19,724
俄亥俄州 0 807,293 663,856 9,993
佐治亞州 0 791,324 362,953 11,975
賓夕法尼亞州 0 754,486 568,908 18,787
田納西州 0 670,482 596,883 8,232
北卡羅萊納州 0 650,926 521,475 7,825
中國大陸疫情全球數據
88,048
確診累積
0(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,362
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,084 2,031 8
上海 0 1,583 1,489 7
浙江 0 1,309 1,298 1
河南 0 1,303 1,273 22
黑龍江 0 1,074 952 13
湖南 0 1,022 1,017 4
河北 0 1,001 379 7
北京 0 999 955 9
安徽 0 993 987 6
香港疫情全球數據
9,453
確診累積
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,684
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 813 723 38
觀塘區 0 762 706 11
油尖旺區 0 698 597 9
九龍城區 0 579 515 9
沙田區 0 578 556 8
深水埗區 0 564 479 19
葵青區 0 527 491 5
東區 0 490 453 11
元朗區 0 485 429 8
屯門區 0 437 393 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普卸任要離開白宮 可以搬去邊？
特朗普卸任要離開白宮 可以搬去邊？
【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口
【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口
【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」
【科興疫苗】烏克蘭稱有效率未達70% 有權要求「回水」
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月16日 時間00:00）
【拜登就職】共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」
【拜登就職】共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」