下一篇文章
【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|9,453
確診/疑似
+38(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,684
治癒人數
+53(較上日)
|環球疫情全球數據
|93,869,027
確診累積
+700,494(較上日)
|2,007,660
死亡個案
+14,201(較上日)
|67,495,836
治癒人數
+463,035(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|230,026
|23,862,138
|14,419,026
|398,185
|印度
|3,056
|10,528,508
|10,162,738
|151,954
|巴西
|68,656
|8,326,115
|7,394,739
|207,160
|俄羅斯
|24,715
|3,520,531
|2,909,680
|64,495
|英國
|48,801
|3,269,757
|1,406,967
|86,163
|法國
|21,275
|2,909,723
|212,728
|69,452
|土耳其
|8,962
|2,364,801
|2,236,938
|23,495
|意大利
|17,243
|2,336,279
|1,694,051
|80,848
|西班牙
|35,878
|2,211,967
|196,958
|53,079
|德國
|19,696
|2,015,235
|1,661,394
|45,658
|哥倫比亞
|17,121
|1,849,101
|1,683,835
|47,491
|阿根廷
|13,286
|1,770,715
|1,549,490
|45,125
|墨西哥
|16,468
|1,588,369
|1,185,621
|137,916
|波蘭
|7,958
|1,422,320
|1,164,650
|32,844
|伊朗
|6,485
|1,318,295
|1,107,011
|56,621
|南非
|18,503
|1,296,806
|1,049,740
|35,852
|烏克蘭
|8,620
|1,183,963
|877,989
|21,479
|秘魯
|5,022
|1,048,662
|976,202
|38,564
|荷蘭
|100
|908,306
|11,528
|12,875
|印尼
|12,818
|882,418
|718,696
|25,484
|美國疫情全球數據
|23,862,138
確診累積
+230,026(較上日)
|398,185
死亡個案
+3,877(較上日)
|14,419,026
治癒人數
+129,934(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|40,365
|2,886,797
|1,219,573
|32,290
|德克薩斯州
|26,885
|2,077,623
|1,665,507
|31,896
|佛羅里達州
|13,720
|1,531,192
|784,601
|23,614
|紐約州
|13,987
|1,226,311
|499,388
|40,448
|伊利諾伊州
|6,652
|1,052,682
|815,797
|19,724
|俄亥俄州
|7,654
|807,293
|663,856
|9,993
|佐治亞州
|9,036
|791,324
|362,953
|11,975
|賓夕法尼亞州
|7,153
|754,486
|568,908
|18,787
|田納西州
|4,983
|670,482
|596,883
|8,232
|北卡羅萊納州
|9,853
|650,926
|521,475
|7,825
|中國大陸疫情全球數據
|88,048
確診累積
+153(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,362
治癒人數
+24(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,084
|2,031
|8
|上海
|2
|1,583
|1,489
|7
|浙江
|1
|1,309
|1,298
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|43
|1,074
|952
|13
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|河北
|100
|1,001
|379
|7
|北京
|0
|999
|955
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|香港疫情全球數據
|9,453
確診累積
+38(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,684
治癒人數
+53(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|1
|813
|723
|38
|觀塘區
|2
|762
|706
|11
|油尖旺區
|9
|698
|597
|9
|九龍城區
|2
|579
|515
|9
|沙田區
|0
|578
|556
|8
|深水埗區
|4
|564
|479
|19
|葵青區
|1
|527
|491
|5
|東區
|0
|490
|453
|11
|元朗區
|2
|485
|429
|8
|屯門區
|0
|437
|393
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫