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【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|9,415
確診/疑似
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,631
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|93,681,658
確診累積
+513,125(較上日)
|2,003,212
死亡個案
+9,753(較上日)
|67,302,207
治癒人數
+269,406(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|204,799
|23,836,911
|14,389,785
|397,808
|印度
|2,894
|10,528,346
|10,161,868
|151,954
|巴西
|68,656
|8,326,115
|7,392,941
|207,160
|俄羅斯
|0
|3,495,816
|2,882,044
|63,940
|英國
|48,769
|3,269,725
|1,406,967
|86,163
|法國
|21,117
|2,909,565
|212,728
|69,450
|土耳其
|8,962
|2,364,801
|2,236,938
|23,495
|意大利
|17,243
|2,336,279
|1,694,051
|80,848
|西班牙
|35,878
|2,211,967
|196,958
|53,079
|德國
|8,472
|2,004,011
|1,644,388
|45,492
|哥倫比亞
|17,121
|1,849,101
|1,683,835
|47,491
|阿根廷
|13,286
|1,770,715
|1,549,490
|45,125
|墨西哥
|0
|1,571,901
|1,176,658
|136,917
|波蘭
|0
|1,414,362
|1,155,823
|32,456
|伊朗
|0
|1,311,810
|1,101,599
|56,538
|南非
|18,503
|1,296,806
|1,049,740
|35,852
|烏克蘭
|0
|1,175,343
|867,370
|21,300
|秘魯
|5,022
|1,048,662
|976,202
|38,564
|荷蘭
|78
|908,284
|11,519
|12,875
|印尼
|0
|869,600
|711,205
|25,246
|美國疫情全球數據
|23,836,911
確診累積
+204,799(較上日)
|397,808
死亡個案
+3,500(較上日)
|14,389,785
治癒人數
+100,693(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|36,101
|2,882,533
|1,214,842
|32,157
|德克薩斯州
|21,350
|2,072,088
|1,662,793
|31,885
|佛羅里達州
|13,720
|1,531,192
|784,601
|23,614
|紐約州
|13,670
|1,225,994
|499,388
|40,435
|伊利諾伊州
|6,652
|1,052,682
|815,797
|19,724
|俄亥俄州
|7,654
|807,293
|663,856
|9,993
|佐治亞州
|9,036
|791,324
|362,953
|11,975
|賓夕法尼亞州
|7,153
|754,486
|556,041
|18,787
|田納西州
|4,983
|670,482
|596,883
|8,232
|北卡羅萊納州
|9,853
|650,926
|521,475
|7,825
|中國大陸疫情全球數據
|87,988
確診累積
+93(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,352
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,084
|2,031
|8
|上海
|2
|1,583
|1,489
|7
|浙江
|0
|1,308
|1,296
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|43
|1,074
|951
|13
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|0
|999
|955
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|香港疫情全球數據
|9,415
確診累積
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,631
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|812
|717
|38
|觀塘區
|0
|760
|698
|11
|油尖旺區
|0
|689
|595
|9
|沙田區
|0
|578
|555
|8
|九龍城區
|0
|577
|508
|9
|深水埗區
|0
|560
|477
|19
|葵青區
|0
|526
|488
|5
|東區
|0
|490
|446
|11
|元朗區
|0
|483
|426
|8
|屯門區
|0
|437
|392
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫