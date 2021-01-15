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新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/01/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日　時間09:00）
香港疫情全球數據
9,415
確診/疑似
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,631
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
93,681,658
確診累積
+513,125(較上日)		 2,003,212
死亡個案
+9,753(較上日)		 67,302,207
治癒人數
+269,406(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 204,799 23,836,911 14,389,785 397,808
印度 2,894 10,528,346 10,161,868 151,954
巴西 68,656 8,326,115 7,392,941 207,160
俄羅斯 0 3,495,816 2,882,044 63,940
英國 48,769 3,269,725 1,406,967 86,163
法國 21,117 2,909,565 212,728 69,450
土耳其 8,962 2,364,801 2,236,938 23,495
意大利 17,243 2,336,279 1,694,051 80,848
西班牙 35,878 2,211,967 196,958 53,079
德國 8,472 2,004,011 1,644,388 45,492
哥倫比亞 17,121 1,849,101 1,683,835 47,491
阿根廷 13,286 1,770,715 1,549,490 45,125
墨西哥 0 1,571,901 1,176,658 136,917
波蘭 0 1,414,362 1,155,823 32,456
伊朗 0 1,311,810 1,101,599 56,538
南非 18,503 1,296,806 1,049,740 35,852
烏克蘭 0 1,175,343 867,370 21,300
秘魯 5,022 1,048,662 976,202 38,564
荷蘭 78 908,284 11,519 12,875
印尼 0 869,600 711,205 25,246
美國疫情全球數據
23,836,911
確診累積
+204,799(較上日)		 397,808
死亡個案
+3,500(較上日)		 14,389,785
治癒人數
+100,693(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 36,101 2,882,533 1,214,842 32,157
德克薩斯州 21,350 2,072,088 1,662,793 31,885
佛羅里達州 13,720 1,531,192 784,601 23,614
紐約州 13,670 1,225,994 499,388 40,435
伊利諾伊州 6,652 1,052,682 815,797 19,724
俄亥俄州 7,654 807,293 663,856 9,993
佐治亞州 9,036 791,324 362,953 11,975
賓夕法尼亞州 7,153 754,486 556,041 18,787
田納西州 4,983 670,482 596,883 8,232
北卡羅萊納州 9,853 650,926 521,475 7,825
中國大陸疫情全球數據
87,988
確診累積
+93(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,352
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,084 2,031 8
上海 2 1,583 1,489 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 0 1,303 1,273 22
黑龍江 43 1,074 951 13
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 0 999 955 9
安徽 0 993 987 6
新疆 0 980 977 3
香港疫情全球數據
9,415
確診累積
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,631
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 812 717 38
觀塘區 0 760 698 11
油尖旺區 0 689 595 9
沙田區 0 578 555 8
九龍城區 0 577 508 9
深水埗區 0 560 477 19
葵青區 0 526 488 5
東區 0 490 446 11
元朗區 0 483 426 8
屯門區 0 437 392 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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