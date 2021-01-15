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【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|9,415
確診/疑似
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,631
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|93,373,788
確診累積
+205,255(較上日)
|1,996,215
死亡個案
+2,756(較上日)
|67,087,952
治癒人數
+55,151(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|58,644
|23,690,756
|14,299,486
|395,330
|印度
|1,125
|10,526,577
|10,159,805
|151,924
|巴西
|13,196
|8,270,655
|7,347,080
|206,188
|俄羅斯
|0
|3,495,816
|2,882,044
|63,940
|英國
|39,302
|3,260,258
|1,406,967
|84,915
|法國
|0
|2,888,448
|211,598
|69,313
|土耳其
|8,962
|2,364,801
|2,236,938
|23,495
|意大利
|17,243
|2,336,279
|1,694,051
|80,848
|西班牙
|35,878
|2,211,967
|196,958
|53,079
|德國
|8,022
|2,003,561
|1,644,342
|45,078
|哥倫比亞
|0
|1,831,980
|1,665,003
|47,124
|阿根廷
|0
|1,757,429
|1,536,423
|44,983
|墨西哥
|0
|1,571,901
|1,176,658
|136,917
|波蘭
|0
|1,414,362
|1,155,823
|32,456
|伊朗
|0
|1,311,810
|1,101,599
|56,538
|南非
|0
|1,278,303
|1,030,930
|35,140
|烏克蘭
|0
|1,175,343
|867,370
|21,300
|秘魯
|0
|1,043,640
|973,374
|38,473
|荷蘭
|0
|908,206
|11,297
|12,875
|印尼
|0
|869,600
|711,205
|25,246
|美國疫情全球數據
|23,690,756
確診累積
+58,644(較上日)
|395,330
死亡個案
+1,022(較上日)
|14,299,486
治癒人數
+10,394(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,846,432
|1,199,512
|31,659
|德克薩斯州
|0
|2,050,738
|1,644,444
|31,481
|佛羅里達州
|0
|1,517,472
|782,324
|23,397
|紐約州
|11,177
|1,223,501
|499,388
|40,384
|伊利諾伊州
|6,652
|1,052,682
|806,571
|19,724
|俄亥俄州
|0
|799,639
|656,433
|9,893
|佐治亞州
|0
|782,288
|361,610
|11,803
|賓夕法尼亞州
|6,567
|753,900
|556,041
|18,783
|田納西州
|0
|665,499
|588,974
|8,148
|北卡羅萊納州
|9,853
|650,926
|521,475
|7,825
|中國大陸疫情全球數據
|87,895
確診累積
0(較上日)
|4,635
死亡個案
0(較上日)
|82,338
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,081
|2,030
|8
|上海
|0
|1,581
|1,489
|7
|浙江
|0
|1,308
|1,296
|1
|河南
|0
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|0
|1,031
|951
|13
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|0
|999
|951
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|香港疫情全球數據
|9,415
確診累積
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,631
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|812
|717
|38
|觀塘區
|0
|760
|698
|11
|油尖旺區
|0
|689
|595
|9
|沙田區
|0
|578
|555
|8
|九龍城區
|0
|577
|508
|9
|深水埗區
|0
|560
|477
|19
|葵青區
|0
|526
|488
|5
|東區
|0
|490
|446
|11
|元朗區
|0
|483
|426
|8
|屯門區
|0
|437
|392
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫