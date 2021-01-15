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新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/01/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日　時間01:00）
香港疫情全球數據
9,415
確診/疑似
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,631
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
93,231,072
確診累積
+62,539(較上日)		 1,994,969
死亡個案
+1,510(較上日)		 67,064,393
治癒人數
+31,592(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16,420 23,648,532 14,289,092 394,672
印度 0 10,525,452 10,157,879 151,910
巴西 13,196 8,270,655 7,347,080 206,188
俄羅斯 0 3,495,816 2,882,044 63,940
英國 78 3,221,034 1,406,967 84,915
法國 0 2,888,448 211,598 69,168
土耳其 8,962 2,364,801 2,236,938 23,495
意大利 17,243 2,336,279 1,694,051 80,848
西班牙 0 2,176,089 196,958 52,878
德國 4,420 1,999,959 1,643,124 45,078
哥倫比亞 0 1,831,980 1,665,003 47,124
阿根廷 0 1,757,429 1,536,423 44,983
墨西哥 0 1,571,901 1,176,658 136,917
波蘭 0 1,414,362 1,155,823 32,456
伊朗 0 1,311,810 1,101,599 56,538
南非 0 1,278,303 1,030,930 35,140
烏克蘭 0 1,175,343 867,370 21,300
秘魯 0 1,043,640 973,374 38,473
荷蘭 0 908,206 11,297 12,875
印尼 0 869,600 711,205 25,246
美國疫情全球數據
23,648,532
確診累積
+16,420(較上日)		 394,672
死亡個案
+364(較上日)		 14,289,092
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,846,432 1,199,512 31,659
德克薩斯州 0 2,050,738 1,644,444 31,481
佛羅里達州 0 1,517,472 782,324 23,397
紐約州 0 1,212,324 497,997 40,184
伊利諾伊州 0 1,046,030 806,571 19,617
俄亥俄州 0 799,639 656,433 9,893
佐治亞州 0 782,288 361,610 11,803
賓夕法尼亞州 6,567 753,900 556,041 18,783
田納西州 0 665,499 588,974 8,148
北卡羅萊納州 9,853 650,926 521,475 7,825
中國大陸疫情全球數據
87,895
確診累積
0(較上日)		 4,635
死亡個案
0(較上日)		 82,338
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,081 2,030 8
上海 0 1,581 1,489 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 0 1,303 1,273 22
黑龍江 0 1,031 951 13
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 0 999 951 9
安徽 0 993 987 6
新疆 0 980 977 3
香港疫情全球數據
9,415
確診累積
0(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,631
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 812 717 38
觀塘區 0 760 698 11
油尖旺區 0 689 595 9
沙田區 0 578 555 8
九龍城區 0 577 508 9
深水埗區 0 560 477 19
葵青區 0 526 488 5
東區 0 490 446 11
元朗區 0 483 426 8
屯門區 0 437 392 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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新型冠狀肺炎全球疫情（01月15日 時間01:00）
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