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新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/01/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日　時間23:00）
香港疫情全球數據
9,415
確診/疑似
+29(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,631
治癒人數
+47(較上日)
環球疫情全球數據
93,119,757
確診累積
+732,623(較上日)		 1,992,414
死亡個案
+15,896(較上日)		 66,995,032
治癒人數
+514,007(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 238,077 23,624,087 14,276,682 394,035
印度 17,110 10,514,580 10,148,159 151,787
巴西 61,822 8,257,459 7,347,080 206,009
俄羅斯 24,763 3,495,816 2,882,044 63,940
英國 47,550 3,220,956 1,406,967 84,910
法國 23,939 2,888,448 211,598 69,168
土耳其 9,554 2,355,839 2,227,927 23,325
意大利 15,773 2,319,036 1,673,936 80,326
西班牙 38,869 2,176,089 196,958 52,878
德國 21,314 1,993,892 1,640,682 44,693
哥倫比亞 15,898 1,831,980 1,665,003 47,124
阿根廷 12,725 1,757,429 1,536,423 44,983
墨西哥 15,873 1,571,901 1,176,658 136,917
波蘭 9,457 1,414,362 1,155,823 32,456
伊朗 6,471 1,311,810 1,101,599 56,538
南非 18,555 1,278,303 1,030,930 35,140
烏克蘭 8,385 1,175,343 867,370 21,300
秘魯 3,409 1,043,640 973,374 38,473
荷蘭 111 901,740 11,297 12,875
印尼 11,557 869,600 711,205 25,246
美國疫情全球數據
23,624,087
確診累積
+238,077(較上日)		 394,035
死亡個案
+3,909(較上日)		 14,276,682
治癒人數
+161,034(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 41,781 2,846,432 1,199,512 31,659
德克薩斯州 25,996 2,050,738 1,644,444 31,481
佛羅里達州 13,990 1,517,472 782,324 23,397
紐約州 14,933 1,212,324 497,997 40,184
伊利諾伊州 5,862 1,046,030 806,571 19,617
俄亥俄州 6,701 799,639 656,433 9,893
佐治亞州 8,596 782,288 361,610 11,803
賓夕法尼亞州 8,106 747,333 556,041 18,499
田納西州 4,625 665,499 588,974 8,148
亞利桑那州 5,629 641,729 87,672 10,673
中國大陸疫情全球數據
87,895
確診累積
+117(較上日)		 4,635
死亡個案
+1(較上日)		 82,338
治癒人數
+44(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,081 2,030 8
上海 8 1,581 1,489 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 1 1,303 1,273 22
黑龍江 3 1,031 951 13
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 1 999 951 9
安徽 0 993 987 6
新疆 0 980 977 3
香港疫情全球數據
9,415
確診累積
+29(較上日)		 161
死亡個案
0(較上日)		 8,631
治癒人數
+47(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 812 717 38
觀塘區 10 760 698 11
油尖旺區 43 689 595 9
沙田區 0 578 555 8
九龍城區 8 577 508 9
深水埗區 8 560 477 19
葵青區 18 526 488 5
東區 2 490 446 11
元朗區 16 483 426 8
屯門區 3 437 392 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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