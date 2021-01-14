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【國會暴亂】特朗普料不會在任內被罷免 因參院拒提早審議
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|9,386
確診/疑似
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,584
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|92,954,868
確診累積
+567,734(較上日)
|1,988,868
死亡個案
+12,350(較上日)
|66,840,561
治癒人數
+359,536(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|230,335
|23,616,345
|14,274,944
|393,928
|印度
|15,361
|10,512,831
|10,146,254
|151,765
|巴西
|61,822
|8,257,459
|7,347,080
|206,009
|俄羅斯
|0
|3,471,053
|2,854,088
|63,370
|英國
|47,547
|3,220,953
|1,406,967
|84,910
|法國
|23,783
|2,888,292
|211,598
|69,168
|土耳其
|9,554
|2,355,839
|2,227,927
|23,325
|意大利
|15,773
|2,319,036
|1,673,936
|80,326
|西班牙
|38,869
|2,176,089
|196,958
|52,878
|德國
|8,435
|1,981,013
|1,621,853
|44,404
|哥倫比亞
|15,898
|1,831,980
|1,665,003
|47,124
|阿根廷
|12,725
|1,757,429
|1,536,423
|44,983
|墨西哥
|15,873
|1,571,901
|1,176,658
|136,917
|波蘭
|0
|1,404,905
|1,147,123
|32,074
|伊朗
|0
|1,305,339
|1,094,388
|56,457
|南非
|18,555
|1,278,303
|1,030,930
|35,140
|烏克蘭
|0
|1,166,958
|856,719
|21,121
|秘魯
|0
|1,040,231
|971,000
|38,399
|荷蘭
|111
|901,740
|11,297
|12,786
|印尼
|0
|858,043
|703,464
|24,951
|美國疫情全球數據
|23,616,345
確診累積
+230,335(較上日)
|393,928
死亡個案
+3,802(較上日)
|14,274,944
治癒人數
+159,296(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|41,781
|2,846,432
|1,199,512
|31,659
|德克薩斯州
|25,996
|2,050,738
|1,644,444
|31,481
|佛羅里達州
|13,990
|1,517,472
|782,324
|23,397
|紐約州
|14,933
|1,212,324
|497,997
|40,184
|伊利諾伊州
|5,862
|1,046,030
|806,571
|19,617
|俄亥俄州
|6,701
|799,639
|656,433
|9,893
|佐治亞州
|8,596
|782,288
|361,610
|11,803
|賓夕法尼亞州
|8,106
|747,333
|556,041
|18,499
|田納西州
|4,625
|665,499
|588,974
|8,148
|亞利桑那州
|5,629
|641,729
|87,672
|10,673
|中國大陸疫情全球數據
|87,844
確診累積
+66(較上日)
|4,635
死亡個案
+1(較上日)
|82,324
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,081
|2,030
|8
|上海
|8
|1,581
|1,481
|7
|浙江
|0
|1,308
|1,296
|1
|河南
|1
|1,303
|1,273
|22
|黑龍江
|3
|1,031
|950
|13
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|1
|999
|951
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|香港疫情全球數據
|9,386
確診累積
0(較上日)
|161
死亡個案
0(較上日)
|8,584
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|812
|717
|38
|觀塘區
|10
|760
|698
|11
|油尖旺區
|43
|689
|595
|9
|沙田區
|0
|578
|555
|8
|九龍城區
|8
|577
|508
|9
|深水埗區
|8
|560
|477
|19
|葵青區
|18
|526
|488
|5
|東區
|2
|490
|446
|11
|元朗區
|16
|483
|426
|8
|屯門區
|3
|437
|392
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫