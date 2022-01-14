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新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2022/01/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日　時間09:00）
香港疫情全球數據
13,016
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,304
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
320,706,804
確診累積
+2,562,089(較上日)		 5,539,743
死亡個案
+4,810(較上日)		 272,496,808
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 846,438 65,205,847 53,550,989 869,105
印度 253,496 36,571,423 34,806,277 485,043
巴西 97,221 22,815,827 21,650,151 620,609
英國 105,679 14,967,817 11,126,953 151,342
法國 305,322 13,240,304 8,857,455 126,530
俄羅斯 0 10,723,305 9,784,348 319,172
土耳其 75,564 10,271,240 9,488,337 84,278
意大利 184,577 8,155,645 5,691,939 140,188
西班牙 159,161 7,930,528 5,232,884 90,620
德國 54,743 7,805,149 6,878,100 115,866
阿根廷 128,402 6,793,119 5,780,655 117,808
伊朗 0 6,214,781 6,058,586 132,002
哥倫比亞 30,283 5,440,981 5,123,725 130,625
印尼 0 4,268,890 4,117,347 144,155
波蘭 0 4,265,433 3,751,459 101,419
墨西哥 0 4,214,253 3,373,393 300,764
烏克蘭 0 3,727,034 3,537,826 97,928
南非 5,917 3,546,808 3,346,936 92,989
荷蘭 0 3,465,463 2,885,855 21,127
菲律賓 0 3,092,409 2,802,286 52,736
美國疫情全球數據
65,205,847
確診累積
+846,438(較上日)		 869,105
死亡個案
+2,214(較上日)		 53,550,989
治癒人數
+382,125(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 136,203 6,508,552 6,430,769 77,783
德克薩斯州 71,669 5,300,127 4,485,485 77,294
佛羅里達州 55,117 4,980,826 3,653,538 63,081
紐約州 61,416 4,490,898 2,560,613 61,836
伊利諾伊州 37,048 2,560,001 1,854,099 32,356
賓夕法尼亞州 26,795 2,375,071 2,336,818 38,253
俄亥俄州 19,262 2,266,236 1,886,081 30,435
佐治亞州 24,310 2,093,376 1,583,550 31,875
北卡羅萊納州 44,833 1,975,543 1,620,648 19,850
密歇根州 0 1,940,708 1,342,025 30,412
中國大陸疫情全球數據
104,603
確診累積
+193(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 96,524
治癒人數
+241(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,804 4,512
廣東 10 3,612 3,397 8
上海 30 3,435 3,043 7
陝西 0 2,804 1,407 3
河南 87 2,321 1,609 22
浙江 0 2,090 1,543 1
黑龍江 0 2,035 2,022 13
雲南 0 1,838 1,779 2
江蘇 0 1,629 1,622 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
13,016
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,304
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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