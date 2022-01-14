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伊斯坦布爾流浪名犬終獲收養 新主人大有來頭
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|13,016
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,304
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|320,706,804
確診累積
+2,562,089(較上日)
|5,539,743
死亡個案
+4,810(較上日)
|272,496,808
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|846,438
|65,205,847
|53,550,989
|869,105
|印度
|253,496
|36,571,423
|34,806,277
|485,043
|巴西
|97,221
|22,815,827
|21,650,151
|620,609
|英國
|105,679
|14,967,817
|11,126,953
|151,342
|法國
|305,322
|13,240,304
|8,857,455
|126,530
|俄羅斯
|0
|10,723,305
|9,784,348
|319,172
|土耳其
|75,564
|10,271,240
|9,488,337
|84,278
|意大利
|184,577
|8,155,645
|5,691,939
|140,188
|西班牙
|159,161
|7,930,528
|5,232,884
|90,620
|德國
|54,743
|7,805,149
|6,878,100
|115,866
|阿根廷
|128,402
|6,793,119
|5,780,655
|117,808
|伊朗
|0
|6,214,781
|6,058,586
|132,002
|哥倫比亞
|30,283
|5,440,981
|5,123,725
|130,625
|印尼
|0
|4,268,890
|4,117,347
|144,155
|波蘭
|0
|4,265,433
|3,751,459
|101,419
|墨西哥
|0
|4,214,253
|3,373,393
|300,764
|烏克蘭
|0
|3,727,034
|3,537,826
|97,928
|南非
|5,917
|3,546,808
|3,346,936
|92,989
|荷蘭
|0
|3,465,463
|2,885,855
|21,127
|菲律賓
|0
|3,092,409
|2,802,286
|52,736
|美國疫情全球數據
|65,205,847
確診累積
+846,438(較上日)
|869,105
死亡個案
+2,214(較上日)
|53,550,989
治癒人數
+382,125(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|136,203
|6,508,552
|6,430,769
|77,783
|德克薩斯州
|71,669
|5,300,127
|4,485,485
|77,294
|佛羅里達州
|55,117
|4,980,826
|3,653,538
|63,081
|紐約州
|61,416
|4,490,898
|2,560,613
|61,836
|伊利諾伊州
|37,048
|2,560,001
|1,854,099
|32,356
|賓夕法尼亞州
|26,795
|2,375,071
|2,336,818
|38,253
|俄亥俄州
|19,262
|2,266,236
|1,886,081
|30,435
|佐治亞州
|24,310
|2,093,376
|1,583,550
|31,875
|北卡羅萊納州
|44,833
|1,975,543
|1,620,648
|19,850
|密歇根州
|0
|1,940,708
|1,342,025
|30,412
|中國大陸疫情全球數據
|104,603
確診累積
+193(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|96,524
治癒人數
+241(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,804
|4,512
|廣東
|10
|3,612
|3,397
|8
|上海
|30
|3,435
|3,043
|7
|陝西
|0
|2,804
|1,407
|3
|河南
|87
|2,321
|1,609
|22
|浙江
|0
|2,090
|1,543
|1
|黑龍江
|0
|2,035
|2,022
|13
|雲南
|0
|1,838
|1,779
|2
|江蘇
|0
|1,629
|1,622
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|13,016
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,304
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫